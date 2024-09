Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntate dal 23 al 27 settembre 2024: Umberto torna a ricattare Matteo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 23 al 27 settembre 2024.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 23 al 27 settembre 2024, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2024

Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda nella settimana dal 23 al 27 settembre 2024, vedranno Salvatore deciso ad affrontare il padre di Elvira, dopo che la sua ragazza è stata allontanata dalla famiglia per colpa dei pregiudizi sul suo conto. Enrico mostra una nuova parte di sé ma il mistero si infittisce: perché possiede la foto di una misteriosa bambina? Nel frattempo Umberto apprende il nuovo progetto di Marcello e costringe Matteo, ricattandolo, a dissuadere il fratellastro. Marta, invece, corre in aiuto di Matilde dal momento che Tancredi ha trovato un nuovo modo per mettere l'ex moglie alle strette e costringerla ad uscire allo scoperto dopo la sua fuga da Milano con Vittorio. Odile, nel frattempo, vuole essere indipendente ma gli scontri con la madre Adelaide non finiscono. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap di Rai 1.

Puntata in onda Lunedì 23 settembre 2024

Arrivano le nuove divise per le Veneri del Paradiso e loro sono impazienti di poterle indossare. Odile vuole a tutti i costi trovare un impiego per sentirsi libera e autonoma ma non vuole assolutamente che sia Adelaide ad aiutarla. Lei, tuttavia, ignora le richieste della figlia e fa una mossa errata. Mentre Elvira è molto triste per la decisione della sua famiglia di allontanarla, Salvo sa di essere la causa indiretta della situazione che sta vivendo la sua fidanzata ed è molto inquieto. Marta e Enrico sembrano aver chiarito finalmente, quando lui l'aiuta ad ottenere un oggetto molto importante per la giovane Guarnieri. Nel frattempo, Marcello vuole lanciare il Paradiso nelle collezioni di Alta Moda, così da poter fronteggiare al meglio Umberto e la Galleria Moda Milano, ma Matteo non è dello stesso avviso e cerca di far ragionare il fratellastro.

Puntata in onda Martedì 24 settembre 2024

Per aiutare Elvira e Salvatore, Armando decide di parlare con il padre della Venere, mentre una lettera di Tullio, fa discutere nuovamente la giovane con il padre. Odile è spiazzata quando Rosa le confessa che, la decisione di farla lavorare al Paradiso, è stata presa grazie all'intercessione della madre Adelaide. Nel frattempo, Matilde chiama con urgenza Marta: ha bisogno dei disegni di qualche progetto del padre che ha lasciato Milano in fretta e furia per recarsi negli Stati Uniti. Matteo, invece, cerca di ordinare le idee aiutato dalla madre. Il Portelli, infatti, teme che il progetto di Marcello possa portare ad uno scontro diretto con Umberto, il quale potrebbe rivelare tutta la verità sul suo coinvolgimento nell'affare Hofer.

Puntata in onda Mercoledì 25 settembre 2024

Grazie alle informazioni del fratellastro, Barbieri riesce a incontrare l'Aga Khan prima del Commendatore, mentre Matteo e Odile si incontrano per caso e parlano di Maria Puglisi. Nuovo compito entusiasmante per Rosa: Roberto le affida una serie di interviste alle Veneri sul tema "la prima volta", un'indagine sui sentimenti di chi vive questa esperienza in qualsiasi ambito, che sarà pubblicata poi sul Paradiso Market. Mentre Armando incontra il padre di Elvira e cerca di farlo ragionare sul trattamento riservato a Salvatore, Adelaide riceve un consiglio da Guarnieri che vorrebbe farla riavvicinare alla figlia.

Puntata in onda Giovedì 26 settembre 2024

Odile ha un colloquio di lavoro e Adelaide, seguendo i consigli del Commendatore, le prepara una sorpresa mentre Salvatore fissa un incontro per la sera seguente con il padre di Elvira. Avendo scoperto i nuovi progetti di Marcello, Umberto torna a fare pressioni su Matteo riscattandolo, affinché ostacoli Barbieri nella sua iniziativa commerciale. Mentre Enrico viene scoperto a guardare la foto di una misteriosa bambina da Armando ma evita di dare spiegazioni, Marta scopre che i disegni del padre di Matilde sono in possesso di Tancredi. Lui vuole usare questa situazione a suo vantaggio, offrendosi di consegnarli solamente di persona all'ex moglie.

Puntata in onda Venerdì 27 settembre 2024

Mentre Salvatore si prepara per incontrare il padre di Elvira, Odile fa un'interessante proposta, appoggiata dalla madre.. La figlia della Contessa vuole organizzare un evento pubblico con la pilota Maria Teresa De Filippi, prima donna a candidarsi per un Gran Premio di Formula 1. Grazie al casuale incontro tra Botteri e la Frulan veniamo a conoscenza di alcuni spezzoni del passato che li lega. Enrico mostra finalmente una parte del carattere che cercava di celare mentre Marta interviene in aiuto di Matilde, facendo una controproposta a Tancredi. Lui accetterà?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.