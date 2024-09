Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 settembre 2024: Matteo ha paura che Marcello scopra il suo segreto

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 24 settembre 2024, alle ore 16.00, Matteo confiderà a sua madre la sua grande paura. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Portelli confesserà di aver timore che Marcello, con il suo progetto dedicato all’Alta Moda, si scontri contro Umberto e scopra del patto che lui ha stretto con Guarnieri. Il giovane spererà che il fratello cambi idea. Armando prenderà a cuore la faccenda Salvo ed Elvira e deciderà di parlare con il padre della Venere per farle cambiare idea. Intanto una lettera di Tullio creerà nuovo scompiglio tra la giovane e la sua famiglia. Marta riceverà una telefonata da Matilde, che le chiederà un favore. La Frigerio vorrebbe che la Guarnieri le spedisse dei disegni del padre, di cui ha bisogno ma che ha lasciato a Milano nella fretta di partire per gli Stati Uniti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matteo ha paura che Marcello scopra il suo segreto

Marcello è tornato alla carica con la sua idea di lanciare Il Paradiso delle Signore nell’Alta Moda. Barbieri vuole fare di tutto per sfidare Guarnieri e dargli una sonora lezione. Matteo non è però per nulla contento e non solo perché teme che questa missione non porti a nulla di buono. Il ragazzo confesserà alla madre di avere paura che suo fratello si scontri apertamente con il Commendatore e scopra del suo patto con il padre di Marta, stretto ai tempi dell’affare Hofer. Per questo tenterà più e più volte di fargli cambiare strada.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Armando pronto ad aiutare Salvo ed Elvira

Salvo ha scoperto come mai il padre di Elvira ce l’abbia così tanto con lui. Il ragazzo è rimasto senza parole ma a preoccuparlo non è tanto la sua situazione quanto la delusione della sua fidanzata, triste per l’allontanamento dei suoi genitori. L’Amato si confiderà con Armando che deciderà di aiutare i due giovani innamorati e di parlare con il padre della Venere per fargli cambiare idea. Intanto Elvira sarà nuovamente in rotta di collisione con i suoi a causa di una lettera di Tullio, arrivata improvvisamente a casa sua.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Odile delusa da Adelaide

Odile cerca lavoro ma non vuole che nessuno le dia aiuto. La ragazza vuole essere indipendente e trovare da sé un impiego. Purtroppo Adelaide si è messa in mezzo e ha fatto una mossa talmente azzardata da far arrabbiare la figlia. La Contessa ha fatto una proposta al Paradiso e Rosa, al corrente di questo, lo rivelerà alla sua ormai amica Odile. La giovane si infurierà e tra lei e la sua mamma aumenterà la distanza. In soccorso di Adelaide arriverà qualcuno di totalmente inaspettato. Marta intanto riceverà una telefonata da parte di Matilde. La Frigerio le chiederà il favore di spedirle dei disegni di suo padre che, per la fretta di partire, ha lasciato a Milano e che ora le servono negli Stati Uniti. La Guarnieri si adopererà per trovarli e mandarglieli ma incontrerà un grosso problema.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.