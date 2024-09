Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 settembre 2024: Tancredi ricatta Marta!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 26 settembre 2024 su Rai1. Nell’episodio della Soap Tancredi minaccerà Marta e le imporrà di consegnare lui stesso i disegni a Matilde.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 alle ore 16.00, Marta avrà una bruttissima sorpresa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Guarnieri scoprirà con orrore che i disegni chiesti da Matilde sono in mano a Tancredi. Non sarà però la cosa peggiore. Il Di Sant’Erasmo, che ha il dente avvelenato contro sua moglie e contro Vittorio, ricatterà la cugina e le imporrà di consegnare lui stesso quello che la Frigerio chiede. Intanto Odile avrà un colloquio di lavoro e Adelaide stavolta si rifarà dei suoi errori mentre Armando si renderà conto che Enrico ha una foto di una bambina sempre con sé ma non riuscirà ad avere ulteriori informazioni in merito. Salvo avrà invece il suo colloquio con il padre di Elvira. Come andrà a finire?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tancredi ricatta Marta

Marta ha ricevuto una chiamata molto importante da parte di Matilde. La sua amica le ha chiesto di recuperare e di mandarle dei disegni appartenuti a suo padre, che lei nella fretta di partire ha dimenticato a Milano. Ora ne ha però bisogno negli Stati Uniti e vorrebbe poterli riavere al più presto. La Guarnieri accetterà con piacere di fare questo favore alla sua amica ma si troverà ad affrontare un grosso problema. Scoprirà che i fogli sono in mano a Tancredi e che lui non ha alcuna intenzione di favorire sua moglie, neanche se si tratta di una piccola cortesia. Il Di Sant’Erasmo arriverà a ricattare la cugina per sapere dove Matilde e Vittorio siano scappati e le dirà che consegnerà quanto chiesto solo di persona. Pretenderà quindi di sapere il luogo dove si trovino i due amanti e di provvedere lui stesso a portare a termine la “missione”. Ovviamente se così non avverrà, nessuno avrà nulla. Cosa farà Marta? Sarà costretta a cedere o toccherà a Matilde o persino a Vittorio risolvere questa faccenda?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Armando scopre un particolare su Enrico

Colpo di scena, Umberto ha aiutato Adelaide a riavvicinarsi a Odile o meglio ha dato alla contessa un valido consiglio per diminuire la distanza con la figlia. La nobile metterà subito in pratica quanto detto dal cognato e farà una gradita sorpresa alla figlia, quando lei si appresterà a fare un colloquio di lavoro. Le cose tra loro finalmente si sistemeranno? Intanto Armando noterà un particolare di Enrico. Ferraris vedrà il nuovo magazziniere osservare la foto di una bambina e scoprirà che il ragazzo la porta sempre con sé. Non riuscirà a scoprire altro perché il nuovo arrivato continuerà a mantenere la sua aura di mistero.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvo faccia a faccia con il padre di Elvira

Armando non scoprirà solo un particolare su Enrico ma riuscirà ad aiutare Salvo ed Elvira. Ferraris farà in modo che il padre della Venere e il barista si incontrino. Salvatore si preparerà al faccia a faccia con il papà della sua amata, consapevole di doverlo convincere di essere un bravo ragazzo e spronarlo a superare le remore e i fastidi che prova verso i meridionali. Non sarà certo un incontro facile anzi riserverà un grande amaro in bocca per il nostro Amato, che per amore di Elvira dovrà superare la rabbia di essere travolto dai pregiudizi, lui che - come ama dire - si è fatto da solo ed è un grande lavoratore, che per arrivare dov’è ora ha fatto tanti sacrifici anche quello di lasciare la propria terra d’origine.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.