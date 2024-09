Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 settembre 2024: Odile cerca lavoro ma Adelaide si mette in mezzo

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 23 settembre 2024 su Rai1. Nell’episodio della Soap Odile vuole la sua indipendenza ma Adelaide fa una mossa azzardata e rovina tutto.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 23 settembre 2024 su Rai1, alle ore 16.00, Odile vuole essere libera e indipendente e spera di trovare presto un lavoro ma non è intenzionata a chiedere aiuto ad Adelaide. Purtroppo per lei la Contessa finisce per fare una mossa azzardata, che farà arrabbiare la figlia. Elvira soffre moltissimo per la decisione dei suoi genitori e Salvo, preoccupato per lei, si ingegna a trovare la soluzione per il suo problema. Marta ringrazia Enrico per averla aiutata con il suo teatrino mentre Marcello continua a spingere affinché Il Paradiso si lanci nell’Alta Moda e sfidi apertamente la Galleria Moda Milano. Matteo, in ansia per il risultato, cerca di fargli cambiare idea.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Odile cerca lavoro ma Adelaide si mette in mezzo

Odile ha gelato Adelaide rivelandole di non sentirsi a suo agio nel considerarla sua madre. La ragazza sa quanto amore la contessa provi per lei ma non può certo dimenticare la donna che l’ha allevata e che lei ha considerato sempre la sua mamma. La giovane nuova arrivata ha bisogno di tempo per abituarsi a una realtà diversa da quella che ha sempre vissuto ma anche a tutte le novità che sono piovute nella sua vita. Per trovare la sua dimensione e per rimarcare il suo desiderio di libertà, sarà determinata a trovare un lavoro ma senza che nessuno l’aiuti a cercarlo. Purtroppo per lei, Adelaide finirà per mettersi in mezzo e per impicciarsi e non sarà affatto facile calmare Odile quando scoprirà cosa ha fatto. Intanto le Veneri sono entusiaste dell'arrivo delle nuove divise.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvo spera di aiutare Elvira

Salvo ha scoperto che la ragione per cui il padre di Elvira lo evita e non vuole che sua figlia stia con lui, è perché è meridionale. Il padre della Venere ha una brutta opinione degli isolani come l’Amato e vorrebbe che la ragazza frequentasse delle persone del nord, secondo lui più affidabili. Elvira c’è rimasta molto male ma soprattutto non ha potuto accettare che i suoi genitori, davanti al suo rifiuto di lasciare il barista, si siano allontanati da lei. Salvatore cerca di aiutarla come può e tenterà di trovare un modo per risolvere questo doloroso problema. Marta ringrazia Enrico per aver riparato il teatrino e per averglielo portato in tempo per la festa.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo tenta di frenare Marcello

Marcello è sempre dell’idea che Il Paradiso delle Signore possa ambire all’Alta Moda. Il Barbieri vorrebbe che il suo socio e Matteo gli dessero ragione ma soprattutto l’aiutassero a lanciare il loro grande magazzino in questa nuova avventura, che porterebbe Il Paradiso a fronteggiare anzi proprio a sfidare la Galleria Milano Moda. Portelli non sarà però dello stesso parere e tenterà di farlo desistere, spaventato sia per l’insuccesso dell’operazione sia preoccupato che suo fratello possa scoprire il segreto che gli sta nascondendo da diverso tempo, ovvero il suo coinvolgimento con Guarnieri.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore del 23 al 27 settembre 2024

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.