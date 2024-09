Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 settembre 2024: Colpo di scena! Umberto aiuta Adelaide a riavvicinarsi a Odile

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore in onda il 25 settembre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap Umberto darà ad Adelaide un valido consiglio per riavvicinarsi a Odile. La Contessa ne rimarrà stupita.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 25 settembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Adelaide riceverà un aiuto inaspettato per salvare il suo rapporto con Odile. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Contessa avrà un suggerimento molto valido – e apparentemente disinteressato – da parte di Umberto. Il Guarnieri vorrà aiutare sua cognata a riavvicinarsi a sua figlia e lei accetterà di buon grado il suo interessamento, convinta che la sua idea possa funzionare. Intanto Marcello, grazie a delle importanti informazioni trovate da Matteo, riuscirà a incontrare l’Aga Khan prima del Commendatore. Portelli e Odile si troveranno per caso e cominceranno a parlare di Maria mentre Roberto chiederà a Rosa di fare una serie di interviste alle Veneri sul tema “La Prima Volta”. Le ragazze dovranno raccontare un po’ di loro stesse e rivelare le emozioni provate quando hanno fatto qualcosa per la prima volta. Armando riuscirà a parlare con il padre di Elvira e tenterà di convincerlo a incontrare Salvatore, almeno per conoscerlo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto aiuta Adelaide con Odile

Odile cerca lavoro ma ha scoperto che Adelaide non è riuscita a rispettare la sua volontà di cavarsela da sola e si è intromessa. La ragazza è delusa dal comportamento della contessa e di conseguenza, si è allontanata da lei. Il rapporto tra madre e figlia, già di per sé complicato visto quanta è fresca la loro conoscenza, traballa pericolosamente ma la Di Sant’Erasmo avrà un aiuto inaspettato. A darle una mano ci penserà Umberto, che le darà un prezioso consiglio per accorciare le distanze con la nuova arrivata. La nobildonna lo riterrà valido e deciderà di seguirlo. Funzionerà?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello incontra l’Aga Khan

Matteo ha paura che Marcello scopra il suo segreto ma non può certo esimersi da dargli l’aiuto che il fratello gli ha chiesto. Portelli darà preziose informazioni a Barbieri e gli permetterà di incontrare, prima di Umberto, l’Aga Khan. Nella mente dell’ex barista ci sarà solo una cosa: lanciare Il Paradiso delle Signore nell’Alta Moda e fare in modo che Guarnieri tremi. Matteo avrà il terrore che così facendo scopra del suo patto con il Commendatore e che il loro rapporto naufraghi. Succederà così? Vi anticipiamo che la mossa di Marcello non piacerà al padre di Marta e ovviamente tornerà alla carica con il suo ex “socio” per fermare il suo rivale.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Roberto pronto a un nuovo numero del Paradiso Market

Roberto ha deciso di dare una ventata di freschezza al Paradiso delle Signore. Per questo motivo ha fatto arrivare nuove divise – rosa – e vorrà che nel nuovo numero de Il Paradiso Market, si parli di “prime volte”. Landi chiederà a Rosa di occuparsi di intervistare le Veneri e di chiedere loro di raccontarle come si sono sentite ad affrontare, per la prima volta, una qualsiasi situazione. Matteo e Odile invece si troveranno per caso e cominceranno a parlare di Maria. Armando riuscirà a incontrare il padre di Elvira e tenterà di convincerlo a parlare con Salvatore.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.