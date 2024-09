Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 settembre 2024: Botteri e Giulia Furlan in guerra. La resa dei conti è vicina?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 27 settembre 2024 su Rai1. Nell’episodio della Soap tra Botteri e la Furlan voleranno accuse reciproche. I due hanno un conto aperto da tempo e potrebbero presto regolare i conti.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 27 settembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Botteri e Giulia Furlan avranno un duro scontro. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due stilisti, che si conoscono da tempo, si lanceranno accuse reciproche e si capirà qualcosa in più sulla loro storia. Intanto Odile proporrà di organizzare un evento pubblico con la pilota Maria Teresa De Filippis, prima donna a qualificarsi a un GP di Formula 1 mentre Enrico mostrerà un lato di sé che ancora non aveva rivelato. Marta, ricattata da Tancredi, deciderà di proporre al cugino un’alternativa per la consegna dei disegni. Cosa avrà in mente?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Botteri in lite con la Furlan

L’arrivo di Giulia Furlan alla Galleria Milano Moda si prospetta molto interessante e potrebbe presto accendere gli animi dei due grandi magazzini rivali. Marta ha scoperto, casualmente, che la sua nuova stilista conosce molto bene Botteri e ha intuito che tra i due non corre buon sangue. Il loro incontro è stato infatti molto freddo e sul viso di entrambi c’erano chiari segni di fastidio. Le cose prenderanno una piega piuttosto drammatica quando i due professionisti si scontreranno apertamente, lanciandosi accuse a vicenda e facendo emergere parte della loro storia privata. Cosa sarà successo in passato tra loro?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide appoggia la nuova idea di Odile

Adelaide e Odile potrebbero aver finalmente trovato il modo di andare d’accordo. Tutto merito dell’aiuto di Umberto, che la contessa ha deciso inaspettatamente di accettare, ritenendo il suo consiglio molto valido. Madre e figlia si ritroveranno a organizzare un evento molto particolare, proposto proprio dalla nuova arrivata. La ragazza vorrà organizzare un incontro pubblico con la pilota Maria Teresa De Filippis, la prima donna a qualificarsi a un Gran Premio di Formula 1. La Di Sant’Erasmo appoggerà l’idea e anzi ne sarà pure molto fiera. Intanto Enrico mostrerà un lato del suo carattere fino a ora tenuto nascosto.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta propone a Tancredi un’alternativa

Tancredi ha ricattato Marta. Il conte ha messo sua cugina in grande difficoltà. L’ha infatti costretta con le spalle al muro, minacciandola di non consegnare i disegni se non sarà lui stesso a darli a Matilde. Il Di Sant’Erasmo gioca sporco, purtroppo come già successo, e vuole solo prendersi la sua vendetta contro la moglie e contro Vittorio, colpevoli di essere fuggiti lasciandolo nello scandalo. Ma Marta non si lascerà piegare da lui. Decisa ad aiutare i due innamorati, proporrà al cugino un’alternativa per accontentare tutti e per non creare problemi alla Frigerio. Ma cosa avrà in mente?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.