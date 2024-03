Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dall’11 al 15 marzo 2024: Marta e Adelaide tornano a Milano!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dall’11 al 15 marzo 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.00. Scopriamo insieme le Trame delle cinque puntate, dall’11 al 15 marzo 2024. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8.

Puntata in onda Lunedì 11 marzo 2024

Matteo Portelli si trova costretto a tradire il fratellastro Marcello Barbieri, per tenere fede all’impegno preso con Umberto Guarnieri. Per persuadere Marcello ad intraprendere un affare con l’imprenditore Hofer, nonostante Vittorio Conti sia restio, si offre di andare in Germania per controllare di persona la situazione dell’imprenditore. Maria Puglisi viene contattata da una giornalista che vorrebbe intervistarla insieme all’ex fidanzato Vito, ma lui non sembra essere particolarmente a suo agio all’idea di trovarsi in questa situazione. Mentre Roberto vorrebbe festeggiare il compleanno con Mario ma quest’ultimo esclude l’idea di farsi vedere insieme in pubblico, Elvira perde una spilla che le ha regalato la terribile madre di Tullio ed è disperata. Rosa viene contattata dalla madre Wanda, che annuncia il suo arrivo a Milano gettandola nello sconforto: nessuno sa che lei lavora come Venere al Paradiso. Scopri le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore dell’11 marzo 2024.

Puntata in onda Martedì 12 marzo 2024

Marta Guarnieri e Adelaide di Sant’Erasmo stanno per tornare a Milano, in occasione dell’inaugurazione della casa-famiglia. Nel frattempo, Matilde Frigerio ascolta una conversazione di Umberto Guarnieri che parla in un certo modo del rapporto tra Marte e Vittorio Conti, e torna prepotentemente a galla la gelosia mal repressa. Elvira ha perso la spilla di Giuditta e, mentre cerca aiuto da Salvo per ritrovarla, il fidanzato Tullio scopre tutto e si infuria. Vito si rifiuta di lasciarsi intervistare con la sua ex fidanzata e Maria, sollecitata dalle amiche, fa una proposta alla giornalista: la stilista vuole essere intervistata da sola. Nel frattempo, Marcello cerca una soluzione per Rosa in attesa dell’arrivo in città della madre della ragazza.

Puntata in onda Mercoledì 13 marzo 2024

Mentre Matilde non riesce a gestire la gelosia che nutre nei confronti di Marta, Marcello chiede a Landi di fingere che Rosa lavori al Paradiso come redattrice, così da aiutare la ragazza a non scontentare la madre Wanda. Salvo trova la spilla di Elvira e cerca in tutti i modi di far capire alla ragazza che il suo rapporto con Tullio non è sano. Nel frattempo, Agata fa un regalo di compleanno a Roberto ed è decisa a seguirlo dopo il lavoro, certa che lui debba incontrare la donna di cui è innamorato. Nonostante l’iniziale rifiuto, Vito accetta di farsi intervistare con Maria e, proprio davanti alla giornalista, commette un gesto inaspettato e bacia la sua ex!

Puntata in onda Giovedì 14 marzo 2024

Il bacio con Vito ha lasciato Maria sommersa dai dubbi, mentre Matilde vuole a tutti i costi definire la relazione con Vittorio prima che lui possa ripensare al rapporto con la sua ex moglie, e dunque gli fa una proposta molto importante. Matteo torna da Francoforte con buone notizie e Marcello crede ad ogni parola, ammettendo di voler continuare l’affare con Hofer, per la gioia di Umberto che vede il suo malefico piano andare come previsto. Mentre tutti si trovano a dover mentire per Rosa, Guarnieri è finalmente sereno.

Puntata in onda Venerdì 15 marzo 2024

Adelaide e Marta tornano a Milano per l’inaugurazione della casa-famiglia e Marcello si tiene a distanza, non volendo incontrare la Contessa. Rosa si è inserita piuttosto bene nella redazione del Paradiso ma non riesce più a mentire alla madre e le confessa tutto, provocando l’ira di Wanda. Mentre al Circolo va in scena l’inaugurazione, Matilde osserva la complicità tra Vittorio e Marta e non sa come nascondere la sua gelosia.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.