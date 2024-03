Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 14 marzo 2024: Matilde fa una proposta molto importante a Vittorio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 14 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Matilde, prima che Marta torni, farà una proposta molto importante a Vittorio. Cosa vorrà? Maria intanto ripenserà al bacio con Vito.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 14 marzo 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Matilde non riuscirà più a frenare la sua gelosia. Prima che Marta torni a Milano e possa rivedersi con Vittorio, la Frigerio deciderà di fare al Conti un’importante proposta. Che la donna gli chieda di andare a convivere? Intanto Maria non sarà in grado di non pensare al bacio che Vito le ha dato e sarà sommersa dai dubbi. Perché Lamantia si è spinto a tanto? Rosa continuerà a fingere con sua madre e Armando dovrà stare al suo gioco mentre Marcello continuerà a voler entrare in affari con Hofer e Matteo lo spingerà a seguire il suo istinto, mentendogli dicendo di aver ottenuto le conferme di cui avevano bisogno. Portelli starà per solo portando a termine il piano per cui Umberto lo ha assoldato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde fa un’importante proposta a Vittorio

Le dichiarazioni di Umberto su Marta e Vittorio e sul loro rapporto di reciproco affetto, hanno scatenato la gelosia di Matilde. La Frigerio ha avuto conferma dei suoi dubbi e ha cominciato a credere davvero che la Guarnieri sia ancora innamorata del suo ex marito. Prima che le cose si complichino e che la ragazza torni a Milano, accompagnata da Adelaide, Matilde penserà di fare un importante passo avanti con il Conti. Gli farà quindi una proposta che potrebbe cambiare la vita di entrambi. Cosa gli chiederà di fare? Vorrà per caso andare a convivere con lui, lasciando che le malelingue sparlino di loro e l’additino come una fredifraga?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria ripensa al bacio di Vito

Maria non si è lasciata fermare da Vito ma il Lamantia si è presentato a sorpresa all’intervista e non solo non ha dato segni di essere infastidito da lei ma l’ha pure baciata. Un gesto che ha lasciato la stilista senza parole e molto pensierosa. La Puglisi cercherà di capire cosa sia successo al suo ex fidanzato e cosa l’abbia spinto a un gesto così inatteso e strano. I pensieri la tormenteranno senza sosta.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Rosa inganna sua madre

Rosa non vuole che sua madre sappia che lei è una delle Veneri de Il Paradiso. La ragazza sa che Wanda non ne sarebbe per nulla felice e anzi si arrabbierebbe tantissimo. Sotto consiglio di Marcello e con la complicità di tutti al grande magazzino, compreso Armando, la bella Rosa farà credere alla sua mamma di lavorare nella redazione de Il Paradiso Market. Intanto Marcello sarà sempre più convinto di voler stringere accordi con Hofer. Matteo, che sembra avere in pugno sia il fratello che Vittorio, gli confermerà di poter agire tranquillamente. Gli rivelerà, mentendo, di aver controllato di persona gli affari del manager a Francoforte e di aver avuto le certezze di cui avevano bisogno tutti. Peccato che il Portelli stia mettendo a segno il colpaccio orchestrato da Umberto, da cui è stato vilmente ricattato.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.