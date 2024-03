Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata dell'11 marzo 2024: Matteo lo giura, ha in pugno Marcello e Vittorio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata dell'11 marzo 2024.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda su Rai1 l’11 marzo 2024, alle ore 16.00, Matteo cercherà di spingere Marcello e Vittorio a siglare l’accordo con Hofer. Il ragazzo, in accordo con Umberto, rivelerà al fratello e a Conti di essere disposto ad andare in Germania, per assicurarsi che l’imprenditore sia in buona fede. Intanto Maria sarà contattata da una giornalista che vorrà intervistarla insieme a Vito. Lamantia non gradirà per nulla questa novità e si rifiuterà di presentarsi. Roberto vorrà invece trovare il modo di festeggiare il suo compleanno con Mario, che è però restio a farsi vedere in pubblico con il Landi. Elvira perderà la spilla che la madre di Tullio le ha regalato e andrà nel panico mentre Rosa scoprirà che sua madre sta per arrivare a Milano. Lei e Armando cercheranno un modo per non far capire a Wanda che sua figlia lavora al Paradiso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo ha in pugno Marcello e Vittorio

Marcello è sull’orlo del precipizio… senza saperlo. Barbieri non è al corrente che suo fratello sta lavorando per Umberto e che sotto il ricatto del Guarnieri stia organizzando un vero e proprio colpo gobbo. Il giovane assicurerà al Commendatore di aver trovato il modo giusto per convincere sia il Conti che Marcello stesso a far andare in porto l’affare con Hofer. Il giovane rivelerà ai suoi amici di essere disposto a partire per la Germania, per assicurarsi che l’imprenditore con cui hanno preso accordi, abbia davvero le liquidità che promette. Si tratterà ovviamente di un imbroglio visto che il tedesco è già in combutta con Guarnieri e attende il momento giusto per ottenere quello che lui e il padre di Marta vogliono.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vito rifiuta un’intervista insieme a Maria

Vito e Maria hanno preso strade diverse e non riescono a mettere da parte i dissapori. Lo scontro tra Lamantia e Matteo ha poi peggiorato le cose e ha portato Vito a non voler avere nulla a che fare con la sua ex fidanzata. Sarà con questo spirito, tutt’altro che pacifico, che il ragazzo rifiuterà di presenziare a un’intervista che Maria sarà chiamata a rilasciare. Alla Puglisi verrà chiesto di raccontare la sua storia e la giornalista che avrà questo compito, le domanderà di poter fare alcune domande anche al suo fidanzato. Vito, saputa questa novità, riferirà alla stilista di non essere interessato a rilasciare alcuna dichiarazione ma soprattutto di farlo accanto a lei. Per la giovane collaboratrice di Vittorio sarà un duro colpo.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Rosa ed Elvira in difficoltà

La madre di Tullio ha regalato una bella spilla a Elvira ma la ragazza, sbadatamente, la perderà. Dopo averla cercata inutilmente, verrà presa dallo sconforto e comincerà a pensare al modo in cui rivelare questo terribile incidente al fidanzato e alla futura suocera, che di sicuro non ne saranno felici. Intanto Rosa scoprirà che sua madre ha intenzione di andarla a trovare a Milano. La ragazza e suo zio Armando cercheranno un modo per non far capire a Wanda che sua figlia lavora come commessa al Paradiso e non come insegnante. Lo troveranno? Intanto Roberto vorrà festeggiare il suo compleanno con Mario, che invece continuerà a non volersi mostrare in pubblico con il Landi.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.