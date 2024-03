Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 15 marzo 2024: Adelaide torna a Milano ma Marcello non vuole vederla!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 15 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Adelaide e Marta torneranno a Milano e creeranno scompiglio. Marcello non vorrà vedere la Contessa mentre Matilde...

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 15 marzo 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Marta e Adelaide faranno ritorno a Milano. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Marcello deciderà di non partecipare all’inaugurazione della casa-famiglia per non incontrare la Contessa e non avere con lei alcun tipo di confronto. Matilde invece si renderà conto che tra la Guarnieri e Vittorio c’è ancora molta complicità e sarà molto gelosa e preoccupata per quello che sta succedendo. Rosa ha cominciato a lavorare davvero alla redazione de Il Paradiso Market e dovrà ammettere che la cosa sta pure cominciando a piacerle. La ragazza, presa dai rimorsi per le bugie dette alla mamma, deciderà di raccontarle tutta la verità, scatenando la sua ira.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello non vuole vedere Adelaide

Marta e Adelaide sono tornate a Milano così come avevano detto. La Guarnieri non poteva certo mancare all’inaugurazione della casa-famiglia, per cui tanto ha lavorato e faticato. Sua zia ha deciso di seguirla per darle il suo supporto e per dimostrarle di essere fiera di lei. Il loro ritorno in città non sarà privo di conseguenze. Marcello cercherà di non incontrare la Contessa, non dopo che le cose tra loro si sono complicate. Il ragazzo si rifiuterà di partecipare all’inaugurazione e farà sicuramente sentire la sua assenza, non di certo a Umberto, che ne sarà sicuramente molto felice.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde preoccupata per il ritorno di Marta

Matilde ha fatto una proposta importante a Vittorio ed è in attesa di metterla in pratica. La Frigerio sta facendo di tutto affinché le cose tra lei e il Conti diventino talmente serie, da non aver più paura che Marta glielo soffi. Si è infatti accorta che tra la Guarnieri e il suo compagno c’è ancora una grande sintonia e dopo aver ascoltato, per caso, le parole di Umberto, ha capito che a pensarlo non è solo lei. Per evitare che la bella fotografa possa metterle i bastoni tra le ruote e possa riconquistare il suo ex, ha dovuto giocare d’astuzia. Ma nonostante tutte queste accortezze, non potrà impedire che Marta e Vittorio, che si incontreranno all’inaugurazione della casa-famiglia, si ritrovino in grande sintonia. Vedendoli così complici e così felici di stare insieme, comincerà a capire di aver perso terreno definitivamente?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Rosa dice la verità a sua madre

Rosa ha seguito il consiglio di Marcello e ha finto di lavorare alla redazione de Il Paradiso Marker. Il peso delle bugie comincerà a tormentarla. La giovane si renderà conto che benché abbia deciso di mentire per non deludere la madre, la verità è sempre la migliore arma. Deciderà quindi di dire tutto a Wanda, scatenando come era prevedibile, l’ira della donna, che se la prenderà pure con Armando. Ma qualcosa comincerà davvero a cambiare. Rosa si renderà conto che il lavoro in redazione non solo le piace ma sembra fare per lei. Che possa iniziare davvero a pensare di diventare una Venere/giornalista, come un tempo fu Stefania?

