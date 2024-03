Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 12 marzo 2024: Maria non si lascerà fermare da Vito!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 12 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Maria rilascerà l'intervista anche senza Vito. Elvira chiederà a Salvo di aiutarla a trovare la spilla ma purtroppo per lei, Tullio scoprirà tutto!

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 12 marzo 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Maria decide di fare l’intervista da sola. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Puglisi, sotto consiglio di Irene, deciderà di non lasciarsi scoraggiare dal “no” di Vito e di ricevere la giornalista nonostante l’assenza del fidanzato. Intanto Marta e Adelaide informeranno del loro ritorno e Umberto, parlando di sua figlia e del rapporto che la ragazza ha con Vittorio, metterà Matilde di nuovo in guardia. La Frigerio comincerà a pensare che i suoi dubbi corrispondano a verità e che la Guarnieri sia ancora innamorata del suo compagno. Intanto Elvira chiederà a Salvatore una mano per ritrovare la spilla mentre Tullio scoprirà che la fidanzata ha perso il prezioso regalo della madre e andrà su tutte le furie. Rosa non saprà se seguire o meno i consigli di Marcello, che le ha proposto di dire alla madre che lei lavora alla redazione de Il Paradiso Market.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria prende coraggio. Farà l’intervista da sola!

Vito ha voltato le spalle a Maria un’altra volta. Il ragazzo si è rifiutato di presentarsi all’intervista che una giornalista vuole fare alla stilista e non intende, in nessun modo, cambiare idea. Maria, delusa, ha inizialmente pensato di rifiutare l’incontro ma poi, spinta da Irene e Clara, si è decisa a presentarsi da sola all’incontro e ad affrontare persino le domande scomode. Nessuno riuscirà a farle perdere un’occasione come questa.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matilde ha la conferma dei suoi dubbi

Marta lo ha capito, ama ancora Vittorio. La Guarnieri ha lasciato Milano per un po’, con l’intento di schiarirsi le idee e non creare disagi all’ex marito. Ora però è arrivato il momento di tornare per occuparsi dell’inaugurazione della casa-famiglia, per cui ha lavorato tanto. Adelaide partirà con lei e zia e nipote daranno la notizia a Villa Guarnieri. Umberto si troverà a commentare il rapporto che c’è ancora tra sua figlia e Vittorio e queste sue dichiarazioni daranno a Matilde la conferma dei suoi dubbi. La Frigerio capirà di doversi guardare le spalle dalla sua cuginetta acquisita.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Elvira chiede a Salvo di aiutarla a ritrovare la spilla

Elvira ha perso la spilla che Giuditta le ha regalato. La ragazza è disperata e per ritrovarla chiederà aiuto a Salvo. Purtroppo per lei, Tullio scoprirà tutto e si arrabbierà. Intanto Rosa non saprà se accettare il consiglio di Marcello. Barbieri ha spinto la ragazza a rivelare alla madre di lavorare per la redazione de Il Paradiso Market e non come Venere del grande magazzino, come realmente è. La giovane non saprà se sia giusto mentire a Wanda, la sua mamma, ma l’idea di deluderla non le piacerà per nulla.

