Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 13 marzo 2024: Salvo sprona Elvira a non farsi trattare male da Tullio

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 13 marzo 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Salvatore cercherà di spingere Elvira ad aprire gli occhi e a liberarsi del rapporto avvilente che ha con Tullio. Il barista consiglierà all’amica di smetterla di lasciarsi trattare con sufficienza dal fidanzato e dalla sua famiglia. Intanto Matilde continuerà a ripetersi le parole di Umberto e a tormentarsi con l’idea che Marta sia innamorata di Vittorio. La sua gelosia crescerà a dismisura. Rosa accoglierà i consigli di Marcello e il Barbieri chiederà a Roberto di dare anche lui una mano. Agata darà al Landi il suo regalo di compleanno e deciderà di seguirlo dopo aver scoperto che il pubblicitario ha un incontro, probabilmente galante, per quella sera stessa. Vito cambierà idea e si presenterà all’intervista, dando persino un bacio a Maria. La Puglisi non capirà il perché di un simile gesto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvo consiglia a Elvira di non lasciarsi condizionare da Tullio

Elvira ha perso la spilla che Giuditta le ha regalato e Tullio, che lo è venuto a sapere, è andato su tutte le furie. Il ragazzo ha rimproverato duramente la fidanzata e Salvo comincerà a non sopportare più di vedere l’amata amica così tanto tormentata. Dopo aver ritrovato lui il prezioso regalo perso, spronerà la Venere a non lasciarsi trattare così e a riprendersi i suoi spazi. La ragazza gli darà retta? Intanto Rosa accetterà di dire a Wanda di essere una delle redattrici de Il Paradiso Market e Marcello chiederà a Landi di aiutarli, sostenendo questa tesi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matilde pronta a tenere Marta lontana da Vittorio

Matilde ha ascoltato, senza volerlo, le parole di Umberto. Il Guarnieri ha affermato senza alcun dubbio, che sua figlia sia ancora innamorata di Vittorio e che anche Conti possa essere ancora legato a lei. La Frigerio non riuscirà a dimenticare queste dichiarazioni e si arrovellerà pensando di doversi guardare le spalle. Presa dalla gelosia, penserà di tenere Marta lontana da lei e dal Conti, una volta che sarà tornata a Milano.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vito cambia idea e si presenta all’intervista

Maria non è lasciata fermare da Vito e dopo aver ricevuto il suo rifiuto, ha deciso di presentarsi all’intervista da sola. Con sua somma sorpresa, Lamantia cambierà idea e si unirà a lei. I due ragazzi rilasceranno delle importanti dichiarazioni e alla fine dell’incontro con la giornalista, Vito bacerà Maria, lasciandola completamente senza parole. Intanto Agata darà a Roberto il suo regalo di compleanno e poi penserà di seguirlo mentre il Landi si recherà all’appuntamento con la donna con cui la Puglisi crede che abbia una relazione. La Venere vorrà conoscere il volto della sua rivale in amore ma presto rimarrà spiazzata dalla verità.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.