Il Paradiso delle Signore 2, Anticipazioni dal 13 al 17 maggio 2024: Teresa gelosa di Rose e Pietro!

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi repliche della seconda stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 13 al 17 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con le repliche della seconda stagione della Soap, in onda alle ore 16. Scopriamo insieme le Trame delle cinque puntate, dal 13 al 17 maggio 2024 2024. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore .

Puntata in onda Lunedì 13 maggio 2024

Approfittando di alcuni giorni di ferie, Teresa coglie l’occasione per sistemare da cima a fondo il negozio dello zio, che adesso è il suo negozio. Al Paradiso c’è una nuova iniziativa in atto, il Coming School, ma è un vero fiasco! Per fortuna Elsa e Roberto hanno un’idea per migliorarlo, chiedendo ai dipendenti di vestirsi come i protagonisti di "Pinocchio", noto romanzo di Collodi, e riuscendo ad entusiasmare i bambini. Scopri le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 2 del 13 maggio 2024.

Puntata in onda Martedì 14 maggio 2024

Dal momento che il progetto di aprire i nuovi Grandi Magazzini in tutta Italia sta consumando ogni sua energia, Mori finisce con il trascurare Teresa che ne soffre molto. La Iorio, infatti, percepisce una grande distanza tra loro e la poca attenzione che Pietro le dedica non fa che separarli ancora di più, soprattutto ora che Rose è a Milano e lei ha potuto toccare con mano la loro complicità. Proprio per lavoro, infatti, Rose e Pietro trascorrono molto tempo insieme e Teresa non riesce proprio a digerire la questione.

Puntata in onda Mercoledì 15 maggio 2024

Rose ha capito che tra Pietro e Vittorio c’è una grande tensione dovuta ai sentimenti che entrambi nutrono per Teresa ed è decisa a sfruttare la situazione a suo vantaggio. Nel frattempo, Corrado viene invitato in televisione come concorrente di “Lascia o raddoppia?” e sente fortissima la tensione. Il magazziniere, infatti, non sa se accettare o meno la proposta dato che sul piccolo schermo dovrà rappresentare, davanti a tutta Italia, il Paradiso delle Signore.

Puntata in onda Giovedì 16 maggio 2024

Quando Corrado torna vincitore dal programma televisivo, Mori si lascia contagiare dall’entusiasmo generale e annuncia di voler dare vita anche ad una collezione maschile nell’Atelier. Tutti approvano il progetto ma non è semplice trovare le sartorie giuste alle quali affidarsi. Mentre Silvana e Leo sono sempre più vicini e lei non riesce più ad ignorare l’attrazione che li lega, Anna vorrebbe riuscire a contattare nuovamente i suoi genitori con i quali ha perso ogni rapporto dopo la scoperta della gravidanza.

Puntata in onda Venerdì 17 maggio 2024

Il lavoro ma anche il ritorno di Rose continua a tenere lontani Pietro e Teresa. Lei si trova a Biella per occuparsi della produzione della nuova linea maschile del Paradiso, mentre Mori è rimasto a Milano per collaborare con l’ex moglie alla proposta d’affari da presentare a Rockefeller, consapevole di avere con lei ancora un grande feeling sia sul piano professionale che personale. La Mantovani deve trovare un commesso uomo prima dell’inaugurazione del reparto e le Veneri non vedono l’ora di conoscere il nuovo, si spera affascinante, collega.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.