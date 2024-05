Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 maggio 2024, Repliche: Roberto ed Elsa salvano Il Paradiso... per ora!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 13 maggio 2024. Su Rai1 vanno in onda le repliche della seconda stagione della Soap, al tempo ancora in formato fiction. Nell'episodio vedremo Roberto ed Elisa salvano il Paradiso.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda su Rai1 il 13 maggio 2024, alle ore 16.00, Elsa e Roberto riusciranno a salvare Il Paradiso con un’iniziativa che entusiasmerà i bambini. I due pubblicitari escogiteranno un modo per far arrivare mamme e figli al grande magazzino e spingerli a fare acquisti. Per ottenere il successo faranno vestire i dipendenti come i personaggi di Pinocchio di Collodi. Intanto Teresa approfitterà di alcuni giorni di ferie per rimettere in ordine il vecchio negozio dello zio, che ora ha affittato lei.

Ricordiamo che la Soap dal 6 maggio 2024 va in onda con le repliche della seconda stagione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Elsa e Roberto salvano il Paradiso

Pietro ha fiducia in Elsa e Roberto e nelle loro idee per rilanciare il Paradiso delle Signore. Il grande magazzino, a causa delle malelingue, non naviga in buone acque e gli affari vanno a rilento. I due pubblicitari escogiteranno una nuova iniziativa, il Coming School, ovvero un lancio delle nuove collezioni dedicate al nuovo anno scolastico in arrivo. Purtroppo le cose non sembreranno andare per il meglio sino a che i due colleghi non escogiteranno un piccolo stratagemma. Faranno vestire i propri dipendenti come i personaggi di Pinocchio, facendo divertire ed entusiasmare i bambini e di conseguenza le loro mamme.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Teresa coltiva il suo sogno

Teresa è stata ripudiata dalla sua famiglia. I suoi genitori non vogliono più avere nulla a che fare con lei, non dopo aver scoperto della sua relazione con Mori, un uomo divorziato. Gli Iorio hanno così deciso di chiudere i ponti con lei, di darle il denaro della sua dote e di sparire. Teresa, sebbene affranta, non si è persa d’animo e ha deciso di investire i soldi sia nell’affitto del vecchio negozio dello zio sia nella sua sistemazione. La ragazza non ha mai abbandonato il sogno di diventare una commerciante e si rimboccherà le maniche per riuscire a realizzarlo, da sola, con le proprie forze. Ma gli eventi che vedrà svolgersi intorno a lei, le renderanno le cose difficili.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Teresa in ansia per Pietro

Teresa dovrà stare molto vicino a Pietro, soprattutto quando questi scoprirà che Vittorio si è alleato con Andreina e ha convinto Rockefeller ad aprire dei grandi magazzini a Milano e a collaborare con la ricca famiglia Mandelli. Mori dovrà trovare il modo per spingere l’imprenditore americano a passare dalla sua parte e per avviare con lui il progetto dei Grandi Magazzini Milanesi. La Iorio farà di tutto per stare vicino al compagno ma dovrà affrontare ancora una volta la presenza di Rose, la prima moglie di Pietro, con cui l’uomo continua e continuerà ad avere una forte alchimia, soprattutto professionale.

