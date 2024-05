Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 maggio 2024, Repliche: Vittorio torna al Paradiso. Pietro è geloso!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda su Rai1 il 15 maggio 2024, Vittorio lavorerà a un progetto per il Paradiso ma Pietro non riuscirà a fidarsi di lui e sarà molto geloso. Ricordiamo che gli episodi della Soap attualmente trasmessi sono repliche della seconda stagione.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 15 maggio 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Pietro non riuscirà più a trattenere la sua gelosia nei confronti di Vittorio. Nell’episodio, Conti si occuperà di un nuovo progetto al Paradiso e starà molto vicino a Teresa. La cosa farà scattare Mori e lo porterà a baciare la Iorio davanti a tutti e a rivelare che presto i due si sposeranno. Intanto Andreina continuerà a portare avanti il suo piano per distruggere il suo ex mentre Rose cercherà di non assecondare le richieste di suo marito Frank. Corrado intanto verrà selezionato per Lascia o Raddoppia, la trasmissione di Mike Bongiorno. Il ragazzo sarà molto contento ma dovrà prepararsi a lungo per dimostrarsi all’altezza del compito e portare a casa la vittoria.

Ricordiamo che la Soap dal 6 maggio 2024 va in onda con le repliche della seconda stagione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio torna a lavorare al Paradiso

Vittorio ha voltato le spalle ad Andreina dopo aver scoperto che la ragazza ha in mente di far interdire la Contessa e ha giocato sporco con lui. Conti ha avvertito Pietro, Rose e Teresa ma ha soprattutto deciso di dare una mano al Paradiso, occupandosi per loro del progetto pubblicitario della Lancia Appia. Teresa sarà molto felice di averlo di nuovo tra loro mentre Mori non saprà se fidarsi del suo vecchio amico, che si è alleato con la Mandelli proprio quando lui aveva più bisogno del suo aiuto. Ma a rendere l’imprenditore nervoso non sarà solo questo dettaglio. Sarà soprattutto la gelosia che prova nei suoi confronti a renderlo guardingo e poco amichevole.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Pietro geloso di Vittorio

Pietro e Teresa sono distanti. La Iorio è molto preoccupata per la situazione che si è creata con il suo amato e spera che in tutto questo non c’entri Rose. La ragazza ha notato come Mori e la sua ex moglie siano affiatati e come lavorino benissimo insieme. Per questo teme che tra loro possa nascere qualcosa. La Venere non capirà ancora che la freddezza di Pietro non sarà solo per via del nuovo progetto del franchising – che effettivamente lo assorbe totalmente – o di Rose, ma sarà soprattutto una reazione di pura e semplice gelosia. Il direttore del Paradiso non riuscirà a sopportare la vicinanza di Conti alla sua fidanzata e per risolvere la situazione si lascerà andare a un gesto eclatante davanti a tutti.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Corrado pronto a partecipare a Lascia o Raddoppia

Pietro vorrà rendere nota la sua relazione con Teresa, evitando così che Vittorio si faccia strane idee. Mori bacerà la Iorio davanti a tutti, scatenando la reazione sì di Conti ma anche di Rose, che si capirà provare ancora forti sentimenti per l’ex marito. Proprio questi porteranno la donna a scontrarsi con Frank, il suo attuale consorte, che vorrà una vita diversa per lui e la sua mogliettina, lontana da Milano e di nuovo negli Stati Uniti. I due finiranno per litigare furiosamente dopo aver parlato, da soli, di un progetto nuovo con Rockefeller. Intanto Corrado riceverà ottime notizie. Il magazziniere sarà selezionato per partecipare alla trasmissione Lascia o Raddoppia. Rose e Galli gli daranno una mano per ripassare l’argomento ciclismo, di cui è molto appassionato, ma anche per migliorare la dizione, presentandosi così al meglio da Mike Bongiorno.

