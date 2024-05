Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 maggio 2024, Repliche: Rose alla riconquista di Pietro

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. Nella puntata in onda su Rai1 il 17 maggio 2024, Rose farà di tutto per riavvicinarsi a Pietro. Teresa sarà una furia. Ricordiamo che gli episodi della Soap attualmente trasmessi sono repliche della seconda stagione.

Teresa farà bene a guardarsi le spalle dalla Anderson. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 17 maggio 2024, alle ore 16.00 su Rai1, la Rose spererà che tra lei e Pietro possa scattare di nuovo la scintilla dell’amore. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che mentre la Iorio sarà a Biella, da sola, a occuparsi della produzione della nuova collezione maschile, Mori sarà a Milano in compagnia della sua ex moglie, impegnatissimo a organizzare il progetto che intende presentare a Rockefeller. Lui e l’americana riusciranno persino a convincere la Contessa a vedere a loro il palazzo, con l’idea di poter finalmente ingrandire il loro grande magazzino ma anche con la promessa di utilizzarne una parte per aiutare i bisognosi.

Ricordiamo che la Soap dal 6 maggio 2024 va in onda con le repliche della seconda stagione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Rose tenta di riconquistare Pietro

Teresa è diventata stilista. Pietro ha affidato a lei la nuova collezione maschile, che vuole produrre per dare nuova linfa alle vendite de Il Paradiso e per ampliare la clientela. I due avrebbero dovuto lavorare insieme e passare del tempo a Biella ma Mori, sempre più elettrizzato dal progetto del franchising e dal dietro front della Mandelli, ha preferito rimanere a Milano per lavorare fianco a fianco con Rose e organizzare una controproposta da fare a Rockefeller. Questa decisione ha reso molto felice la Anderson – ora ufficialmente in crisi con il marito – e le farà bene sperare che questa novità e la rinnovata sintonia lavorativa con Pietro, possano far scattare di nuovo la scintilla tra loro. L’americana sarà pronta a farsi avanti e a giocare tutte le sue carte.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Rose convince la contessa a vendere il palazzo

Rose è un’abile imprenditrice e Pietro ha grande considerazione di lei in quanto tale. Per questo le ha chiesto aiuto per escogitare un piano per convincere Rockefeller a mettersi in affari con loro e non con Andreina. L’idea di Mori è quella di organizzare un franchising de Il Paradiso e di mantenere questo nome per tutti i negozi della catena, sia in Italia che all’estero. Per portare a termine questo piano avrà però bisogno che la Torriani venda a loro il suo palazzo. Sarà qui che entreranno in gioco Rose e la sua astuzia. La donna riuscirà a convincere la contessa a cedere il suo immobile e in cambio le prometterà di usarne una buona parte per aiutare il Comune e per dare sostegno ai bisognosi.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Teresa furiosa contro Pietro

La scelta di Mori di rimanere a Milano e di lavorare con Rose invece che con lei, farà infuriare Teresa. La ragazza non riuscirà a perdonare il compagno per averla lasciata sola a Biella, dopo averle promesso di starle accanto e di passare con lei alcuni giorni senza intromissioni. La Iorio si confiderà con Vittorio, che la andrà a prendere per riportarla a casa e l’aggiornerà sulle ultime novità. I due avranno modo di parlarsi per diverse ore, visto che l’auto di Conti subirà un guasto, che li costringerà a fare un grosso ritardo e che li farà avvicinare… pericolosamente.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.