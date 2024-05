Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 maggio 2024, Repliche: Teresa diventa stilista!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 16 maggio 2024 ci rivelano che Pietro affiderà a Teresa il compito di disegnare la nuova collezione, maschile. Per la Iorio sarà una grande occasione. Ricordiamo che gli episodi della Soap attualmente trasmessi sono repliche della seconda stagione.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 16 maggio 2024, alle ore 16.00, la partecipazione e il successo di Corrado a Lascia o Raddoppia, daranno a Pietro una nuova idea. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Mori, vedendo il suo magazziniere in TV, penserà di lanciare una nuova collezione, questa volta maschile. Non trovando sarti disposti a dargli una mano, affiderà il compito a Teresa, che accetterà con entusiasmo. I due saranno pronti a lasciare Milano e a passare dei giorni, insieme, a Biella. Andreina intanto farà un dietro front inaspettato, che lascerà sua madre sconvolta ma che le assicurerà il sostegno di Vittorio, ancora una volta.

Ricordiamo che la Soap dal 6 maggio 2024 va in onda con le repliche della seconda stagione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Pietro ha una nuova idea per rilanciare il Paradiso

Corrado avrà un grande successo a Lascia o Raddoppia e porterà a casa la vittoria. Clara sarà molto fiera di lui e si comprenderà come la Mantovani sia ancora molto legata al magazziniere. Ma il trionfo del Colombo sarà soprattutto molto utile a Pietro. Vedendo il suo dipendente in TV, Mori avrà un’idea strabiliante, che potrebbe non solo rilanciare il Paradiso ma anche aiutare il progetto del franchising. L’imprenditore penserà di lanciare una collezione maschile. Si adopererà subito per trovare i sarti giusti ma verrà presto deluso. In città non ci sono tanti professionisti disposti a dedicarsi a un simile lavoro, in grande scala.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Teresa diventa stilista

Mori non si perderà d’animo e giocherà in casa. Dopo aver visto i disegni di Teresa e averne apprezzato la bravura, Pietro chiederà alla sua fidanzata di scendere in campo e di disegnare lei i capi di cui hanno bisogno. Le proporrà di partire con lui a Biella, dove è situata la fabbrica che si occupa del confezionamento dei loro abiti. I due faranno le valigie e saranno pronti a questa nuova avventura. Ma un inconveniente con Vittorio – una dura litigata per un’incomprensione – finirà per spingere il direttore a lasciare la Iorio sola a occuparsi di tutto.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Andreina fanno pace

Andreina non se la sentirà più di continuare con il suo folle piano di far interdire la contessa, non dopo aver scoperto – da Teresa – il triste passato della Torriani. Per questo motivo farà sapere a Rockefeller di aver intenzione di non sostenere il suo progetto se non verrà scelto un altro palazzo. Vittorio sarà molto orgoglioso di lei e i due troveranno finalmente la pace. La Mandelli dovrà rassicurare la madre, furiosa per il voltafaccia della figlia mentre Conti affronterà una dura realtà: la pubblicità della Lancia Appia al Paradiso verrà affidata a un’agenzia americana. Il pubblicitario penserà che l’idea sia partita da Pietro, furioso e geloso di lui. Tra i due ci sarà un duro scontro, destinato a cambiare le trame della storia e a mettere Teresa ancora in difficoltà. In realtà ad agire alle sue spalle di Vittorio sarà Rose e non Mori.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.