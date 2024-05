Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 maggio 2024, Repliche: Teresa e Pietro distanti. La Iorio è preoccupata!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 14 maggio 2024 ci rivelano che Pietro sarà talmente occupato con il lavoro da trascurare Teresa. La Iorio sarà in ansia. Ricordiamo che gli episodi della Soap attualmente trasmessi sono repliche della seconda stagione.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Teresa vivrà dei momenti molto difficili a causa delle difficoltà finanziarie e lavorative di Pietro. Nella puntata della Soap, in onda il 14 maggio 2024 alle ore 16.00 su Rai1, Mori cercherà di trovare una soluzione per impedire ad Andreina di schiacciarlo con il suo progetto di un nuovo grande magazzino, davanti al Paradiso. La scoperta che la Mandelli ha in mente un piano così dettagliato, porterà l’imprenditore a dedicarsi anima e corpo al lavoro, finendo per trascurare Teresa. La Iorio ci rimarrà molto male, soprattutto perché la presenza di Rose si farà sempre più costante.

Ricordiamo che la Soap dal 6 maggio 2024 va in onda con le repliche della seconda stagione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Un nuovo progetto galvanizza Mori

Vittorio si è alleato con Andreina ma scoprirà con sua enorme sorpresa che la Mandelli non è stata del tutto sincera con lui. Nel suo progetto per comprare il palazzo di fronte al Paradiso, c’è l’dea di far interdire la Contessa, costringendola così a vendere lo stabile. Sentendosi tradito da lei, Conti avvertirà Pietro e Teresa, che correranno ai ripari. A fornire un’alternativa ai progetti della figlia di Carlo, sarà Rose. La donna proporrà a Mori di aprire un franchising de Il Paradiso e l’imprenditore accoglierà questa proposta con slancio e ci si butterà a capofitto. Ma il suo impegno finirà per portarlo a trascurare Teresa e a farla riavvicinare a Vittorio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Teresa in ansia per la distanza con Pietro

Teresa soffrirà moltissimo nel vedere Pietro così distante da lei. Sebbene capisca che il suo amato debba impegnarsi per vincere la concorrenza, non riuscirà a capire il perché di tanta freddezza. Mori infatti comincerà a dedicarle sempre meno tempo sia per via del lavoro sia per via della gelosia cocente che prova nei confronti di Vittorio, tornato al Paradiso e sempre troppo vicino alla Iorio. Quest’ultima, non capendo cosa passi nella mente del fidanzato, sarà portata a pensare che Rose stia guadagnando terreno a suo sfavore.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Teresa in aiuto della Contessa

Teresa si renderà sempre più conto che Rose e Pietro hanno molto in comune. I due hanno la stessa mentalità imprenditoriale e la cosa li rende dei validi soci. La ragazza spererà che tra loro non torni la fiamma della passione e che lei debba farsi da parte. Per fortuna a farle tornare il sorriso ci penserà Vittorio, deciso a non farsi più abbindolare da Andreina e deluso di essere stato solo una pedina nelle sue mani. Il Conti è stato fondamentale per scoprire i piani della Mandelli ma soprattutto per dare alla Iorio la possibilità di proteggere la Contessa. Teresa sarà determinata a non permettere ad Andreina di far interdire la Torriani e deciderà di parlare direttamente con la sua vecchia rivale, per trovare con lei un accordo. Ma il risultato non sarà dei migliori.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.