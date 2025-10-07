Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025: Rosa viene aggredita, Marcello la salva

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della decima e nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 13 al 17 ottobre 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte con la decima stagione della soap più amata di Rai 1. Tra new entry, nuovi intrecci, personaggi che tornano al centro delle trame, poi colpi di scena imperdibili e storie d’amore avvincenti, ecco le Anticipazioni delle trame delle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 ottobre 2025.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni settimanali: cosa succederà dal 13 al 17 ottobre 2025

Lunedì 13 ottobre 2025

Marta e Odile assistono alla prova dell’abito di Adelaide. La figlia della contessa, nel frattempo, confida alla cugina di aver ricevuto una bizzarra telefonata da Ettore. Caterina è in ansia perché non ha più notizie dal fidanzato, mentre Mimmo vuole aiutare Ciro a trovare un nuovo cameriere. Grazie a Marcello, Salvo riesce a trovare una soluzione per la cessione delle sue quote della Caffetteria mentre uno sconosciuto si avvicina a Rosa: ma di chi si tratta?

Martedì 14 ottobre 2025

Mentre Ettore invita Odile a cena e le presenta la sorella Greta, Adelaide fa un sogno inquietante, un vero e proprio presagio infausto. Roberto rischia di dover rinunciare al Paradiso Donna se Tancredi non si renderà nuovamente disponibile ad aiutarlo. Nel frattempo, Johnny cambia idea dopo aver letto un annuncio sul giornale e non vuole più lasciare Milano.

Mercoledì 15 ottobre 2025

Rodolfo Sacchi torna a importunare Rosa ma questa volta Mimmo interviene tempestivamente per difenderla. Nel frattempo, l’abito da sposa di Adelaide subisce un danno irreparabile. La contessa è disperata ma Ettore e Greta sono pronti a trovare una soluzione. Mentre Greta mostra alcuni bozzetti a Odile, Ciro inizia a collaborare con il nuovo cameriere, ma non è certo che sia lui la persona giusta per il ruolo. Tancredi, invece, è sceso in campo per aiutare il progetto del Paradiso. Rosa è ancora turbata dall’aggressione subita mentre Elvira e Salvatore salutano commossi amici e colleghi, pronti a trasferirsi. Caterina soffre sempre di più per il silenzio del fidanzato, ma Mirella escogita un modo per darle conforto.

Giovedì 16 ottobre 2025

Greta riesce a rallegrare Adelaide, disegnando per lei un nuovo abito da sposa mentre Johnny rischia di non poter realizzare i suoi sogni senza un impiego: sarà la cugina Delia ad aiutarlo ancora una volta. Sacchi torna ad aggredire Rosa mentre si trova in compagnia di Mirella ma questa volta interviene Marcello, che evita il peggio. Nel frattempo, Umberto inizia a sospettare di Greta e a indagare sul suo passato mentre Agata cerca di convincere il padre ad assumere Johnny in Caffetteria.

Venerdì 17 ottobre 2025

Rosa, profondamente scossa dopo l’aggressione, viene ricoverata in ospedale. Dopo aver salvato Camilli, Marcello non riesce a smettere di pensare a lei. Mirella, invece, decide di fare una rivelazione importante a Rosa.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.