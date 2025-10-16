Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 17 ottobre 2025: Umberto tiene d'occhio Greta!

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni e le trame dell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 17 ottobre 2025 su Rai1. Ecco cosa succederà nella puntata della Soap.

Umberto ha accolto Greta alla GMM ma il suo istinto lo spinge a non fidarsi del tutto di lei. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 17 ottobre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, dopo la mossa della Marchesi in favore di Adelaide, comincerà a indagare sul passato della ragazza, sicuro di trovare qualcosa di losco. Intanto Rosa subita l’ennesima aggressione da Sacchi, crollerà definitivamente e Marcello, che l’ha soccorsa, sarà molto preoccupato e non riuscirà a togliersi dalla mente il pensiero della sua amata amica. Agata accontenterà Delia e cercherà di convincere Ciro ad assumere Johnny in Caffetteria. Ci riuscirà? Ecco nel dettaglio le anticipazioni dell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 ottobre 2025: Umberto tiene d’occhio Greta

Adelaide ha ritrovato lo spirito giusto per il matrimonio e tutto questo è merito di Greta. Odile ha visto i bozzetti della ragazza e ha suggerito alla madre un incontro con lei, che si è rivelato la soluzione al problema dell’abito della contessa. La Di Sant’Erasmo è molto felice ma lo sarà un po’ meno Umberto. Guarnieri non riuscirà a fidarsi della Marchesi e penserà che dietro a questo gesto ci sia un doppio gioco. Per capire se abbia o meno ragione, comincerà a indagare sul passato della designer. Ma cosa scoprirà?

Rosa crolla, Marcello è in ansia! Ecco cosa vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Rosa è in preda al terrore. La denuncia contro il suo aggressore non è andata a buon fine e purtroppo Sacchi è tornato a colpire. Marcello è intervenuto in tempo ma non potrà evitare che la Camilli crolli, in preda al panico. La ragazza starà malissimo a causa della tensione e questo porterà Barbieri a pensare solo a lei e a non riuscire a pensare ad altro. La sua mente si concentrerà sull’amata amica talmente tanto, da perdere la concentrazione sul suo matrimonio. Adelaide comincerà a sospettare che il suo amato non sia poi così tanto convinto di voler passare la vita con lei?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ciro assumerà Johnny?

Delia ha avuto un’idea per aiutare suo cugino. Ha chiesto ad Agata di pregare Ciro di fare un colloquio a Johnny per assumerlo in Caffetteria, dove – al momento – il Puglisi ha a che fare con un collaboratore che proprio non lo convince. Agata vorrà accontentare l’amica e spronerà suo papà a dare una chance al nuovo arrivato. Saprà il giovane sognatore conquistare la fiducia del buon Ciro?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 ottobre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.