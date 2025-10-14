Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 15 ottobre 2025: È un addio per sempre, ciao Salvatore!

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 15 ottobre 2025, saluteremo Salvatore ed Elvira. Per l'Amato sarà un addio definitivo dopo anni nella Soap di Rai1. Ma vediamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio.

Il 15 ottobre 2025 ci aspetta un addio struggente. Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda come sempre alle ore 16.00 su Rai1, Salvo ed Elvira saluteranno gli amici e si prepareranno a lasciare Milano. Per l’Amato sarà un saluto dolce-amaro e qualche lacrimuccia bagnerà il nostro viso come quello di Marcello, che dovrà fare a meno del suo amico anzi del suo socio. Intanto Odile, grazie ai suggerimenti di Greta, troverà un modo per risolvere il problema di sua madre mentre Roberto sarà molto felice del fatto che Il Paradiso Donna stia andando a gonfie vele per merito di Tancredi. Rosa invece sarà ancora molto scossa a causa dell’aggressione subita da Sacchi, che sembra essere diventato il suo persecutore.

È tempo di addii nelle puntate de Il Paradiso delle Signore

Ci siamo, è arrivato il giorno in cui Salvo ed Elvira lasceranno Milano definitivamente. I due hanno preso la decisione di trasferirsi a Sanremo per via della salute cagionevole del piccolo Andrea, bisognoso di aria di mare. Marito e moglie hanno trovato il giusto compromesso e invece che la Sicilia, per la Gallo troppo lontana, hanno optato per la più vicina Liguria, da cui sarà più facile avere ancora dei rapporti con gli amici che rimarranno in Lombardia. Se per Elvira è possibile un ritorno, magari anche con brevi comparsate, per Salvatore è un addio per sempre. L’attore Emanuel Caserio ha rivelato di aver lasciato il cast della Soap, che continuerà senza di lui. Noi dovremo salutare quindi un personaggio molto amato dai fan e Marcello e il Caffè Amato perderanno un amico, un socio e un direttore. Sarà un episodio strappalacrime insieme a quello del 16 ottobre 2025, dove ci sarà l’ultimo abbraccio tra i due grandi amici.

Il Paradiso delle Signore: Odile trova una soluzione per il vestito di Adelaide

Il nefasto presagio di Adelaide si è avverato e purtroppo l’abito della Contessa si è rovinato irreparabilmente. Nemmeno le sapienti mani di Gianlorenzo o di Ettore potranno ripararlo ma Odile non si darà per vinta. Dopo aver fatto chiarezza con il nuovo stilista della GMM e aver conosciuto Greta, la sorella del designer ovvero colei con cui il ragazzo stava parlando al telefono (attenzione il mistero non è ancora finito) e dopo aver visto alcuni dei suoi bozzetti, troverà una soluzione per aiutare la sua mamma. Si tratterà di un nuovo vestito oppure di un intervento incredibile sul “vecchio” ?

Rosa sconvolta dall’aggressione, si mette male per lei nelle puntate de Il Paradiso delle Signore

Rosa è stata aggredita e non una ma ben due volte. Sì perché Rodolfo Sacchi – questo il nome del suo aggressore – è tornato a tormentarla dopo aver tentato di fermarla la sera in cui era in compagnia di Mirella. La giornalista sarà molto spaventata e faticherà a riprendere le sue normali attività ma soprattutto avrà un pericoloso crollo nervoso, che la farà addirittura finire in ospedale. Roberto ringrazierà Tancredi per aver sostenuto Il Paradiso Donna, che ora va alla grande.

