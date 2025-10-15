Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 16 ottobre 2025: Rosa in preda al terrore!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 16 ottobre 2025. In questa puntata della Soap di Rai1 vedremo Rosa nel panico più totale. La denuncia contro il suo aggressore non andrà a buon fine.

Rosa vorrà mettere fine al suo terrore ma non le sarà ancora possibile. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 16 ottobre 2025, alle ore 20.50 su Rai1, la Camilli scoprirà che la denuncia contro Sacchi purtroppo non è andata a buon fine e quindi l’uomo potrebbe tornare a tormentarla. Per la giornalista sarà una notizia devastante, che la renderà sempre più nervosa e in crisi. Intanto Salvatore e Marcello si saluteranno per un’ultima volta prima dell’addio mentre Adelaide incontrerà Greta e sarà molto contenta di questa nuova conoscenza. La ragazza riuscirà a infondere nuova speranza nella contessa riguardo al suo matrimonio. Delia invece penserà a un modo per aiutare suo cugino Johnny, che non riuscirà a esaudire il suo sogno ma che potrebbe rimanere comunque a Milano. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Rosa è in preda al terrore, ecco cosa succede nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Rosa è stata aggredita e per lei è stato un vero trauma. La ragazza si è ritrovata più volte a fare i conti con il suo aggressore e se non fosse stato per Mimmo e Marcello se la sarebbe vista davvero brutta. Ma cosa vuole quest’uomo da lei e perché l’ha presa di mira? Senza perdere tempo, la Camilli ha fatto una denuncia ma purtroppo scoprirà che non ha avuto esito positivo. Questo la porterà a cadere nel terrore e nell’ansia più totali, che finiranno per farla quasi ammalare. Per lei si apriranno, purtroppo, le porte dell’ospedale.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Greta ridona speranza ad Adelaide

Odile ha trovato la soluzione per aiutare sua madre, in difficoltà dopo che il suo vestito da sposa si è rovinato. La ragazza ha trovato l’illuminazione vedendo i bozzetti di Greta, la sorella di Ettore, e ha deciso di organizzare un incontro tra la nuova arrivata e la contessa. La Di Sant’Erasmo sarà entusiasta di questo faccia a faccia e ringrazierà la giovane designer per avere ridato speranza. Intanto Salvo dirà addio a Milano (per sempre) insieme a Elvira. Lui e Marcello si daranno un ultimo saluto.

Il Paradiso delle Signore: Delia pronta ad aiutare Johnny

Johnny ha sperato di trovare fortuna a Milano ma purtroppo i suoi sogni non si sono avverati. Il ragazzo ha visto sfumare un’ultima occasione per avere quello che tanto desidera e sarà pronto a lasciare la città, che sperava gli svoltasse la vita. Delia non vorrà che il cugino getti la spugna e penserà a un modo per aiutarlo. E la partenza di Salvo farà al caso suo. La Venere chiederà ad Agata di informare suo padre che c’è un nuovo candidato come cameriere del Caffè Amato e Puglisi potrebbe accettare visto che l’attuale giovane che gli sta dando una mano, continuerà a non convincerlo.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 ottobre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.