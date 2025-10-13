Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 14 ottobre 2025: Un nefasto presagio si avvera, Adelaide è distrutta!

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni e le trame dell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 14 ottobre 2025. In questa puntata della Soap di Rai1 vedremo Adelaide disperata. Un evento metterà in pericolo le nozze.

Nozze a rischio per Adelaide? Un presagio dice di sì. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 14 ottobre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, la Contessa vedrà avverarsi un suo incubo, purtroppo da lei pensato e si sentirà particolarmente distrutta da questo. Sì perché vedrà andare in fumo una parte importante della sua cerimonia di nozze. Intanto Roberto si troverà in grande difficoltà e rischierà di dover rinunciare al Paradiso Donna se non troverà un buon editore disposto a pubblicarlo. Tancredi deciderà di correre in aiuto del Landi? Johnny, il cugino di Delia, sarà pronto a partire ma un annuncio sul giornale lo convincerà a rimanere a Milano. Rosa si troverà di nuovo di fronte al suo aggressore, un uomo spietato di nome Rodolfo Sacchi. Ecco nel dettaglio le anticipazioni dell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 ottobre 2025: Adelaide distrutta, un presagio si avvera!

Le nozze tra Adelaide e Marcello si stanno avvicinando e la Contessa è molto felice di cominciare una nuova vita con Barbieri, tanto che ha deciso di trasferirsi a vivere con lui nell’attico che il giovane ha trovato al centro di Milano. Tancredi ha protetto Marcello ma anche sua zia da Umberto e ha impedito che Guarnieri mostrasse le foto del manager insieme a Rosa, che avrebbero fatto soffrire la zia ma nonostante questo salvataggio inaspettato e in extremis, il matrimonio potrebbe comunque saltare. Sì perché si avvererà un terribile presagio che metterà la Di Sant’Erasmo in grande difficoltà. Il suo vestito si rovinerà irreparabilmente, costringendo la nobile a non poterlo più mettere e a trovare una soluzione se non vorrà rinviare il grande evento.

Tancredi aiuterà Roberto? Ecco cosa vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Roberto è felice di aver trovato una nuova idea editoriale collegata al Paradiso ma si sta rendendo conto, giorno dopo giorno, che nonostante il bel progetto, il Paradiso Donna non potrà decollare se non troverà un editore disposto a pubblicarlo. Landi si troverà in grande difficoltà e sarà sul punto di chiudere questa bella novità con più approfondimenti de Il Paradiso Market. L’unica soluzione sarebbe Tancredi. Il Di Sant’Erasmo è l’unico che potrebbe aiutare Roberto e Rosa ma per il direttore del Paradiso non è facile chiedere una mano all’uomo che ha tentato di distruggere il suo lavoro più e più volte. Ma il nipote di Adelaide dimostrerà il suo cambiamento radicale e convincerà il suo ex nemico a dargli la possibilità di sostenerlo. Roberto sarà costretto a dirgli di sì.

Il Paradiso delle Signore: Rosa di nuovo faccia a faccia con il suo aggressore

Momenti di panico per Rosa. La Camilli ha subito un’aggressione in strada e purtroppo le cose sono destinate a peggiorare. Sì perché l’uomo terribile che le ha dato il tormento si farà di nuovo vivo. Rodolfo Sacchi, questo il suo nome, farà di nuovo tremare la giornalista e nei prossimi episodi costringerà Mimmo e Marcello a intervenire. Intanto Johnny, il cugino di Delia, sarà pronto a partire ma un annuncio su un giornale, con una ghiotta occasione, lo convincerà a rimanere in città.

