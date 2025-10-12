TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Il Paradiso delle Signore | Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 13 ottobre 2025: Odile sospetta di Ettore mentre Rosa viene aggredita!
Schede di riferimento
Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 13 ottobre 2025: Odile sospetta di Ettore mentre Rosa viene aggredita!

Silvia Farris

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 13 ottobre 2025 su Rai1. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 13 ottobre 2025: Odile sospetta di Ettore mentre Rosa viene aggredita!

Per Odile tutto sta per cambiare e non solo a Villa Guarnieri. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 13 ottobre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, la contessina si preparerà a salutare sua madre, pronta a trasferirsi nell’appartamento trovato da Marcello ma si domanderà anche che cosa Ettore nasconda. Sì perché la giovane vedrà lo stilista impegnato in una telefonata molto misteriosa, che non la lascerà per nulla tranquilla. Intanto Caterina si domanderà che fine abbia fatto il suo fidanzato, che non le dà più alcuna informazione su di sè mentre Mimmo sarà convinto di aver trovato il cameriere perfetto per Ciro e Salvatore troverà una soluzione per spostare le sue quote della Caffetteria. Rosa invece non se la passerà per nulla bene e sarà tutta colpa di un uomo incontrato per strada che l'aggredirà. Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 ottobre 2025: Odile tiene d’occhio Ettore

Odile dovrà affrontare dei grandi cambiamenti nella sua vita, di nuovo. Adelaide ha deciso di accettare la proposta di Marcello e di dare un colpo di spugna alla sua vita, lasciando Villa Guarnieri e trasferendosi con Barbieri in un appartamento lussuoso al centro di Milano. Per la contessa e sua figlia si tratterà di un momento pieno di tensione ma anche di felicità per le novità in arrivo. Odile però non riuscirà a godersi appieno il tutto e nemmeno la prima prova dell’abito da sposa di sua madre, perché turbata dalla misteriosa telefonata in cui ha visto impegnato Ettore. Per lei il nuovo stilista sta nascondendo qualcosa e visto che i segreti, nella sua famiglia e alla Galleria Milano Moda, non hanno mai portato nulla di buono, deciderà di tenerlo d’occhio.

Salvo trova una soluzione per la Caffetteria, ecco cosa vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Ciro è deluso dalla decisione della banca di non erogargli nessun prestito. Questo gli ha impedito di comprare le quote della Caffetteria e di lasciare che Salvo partisse sereno. Marcello interverrà in favore del suo amico e lo aiuterà a trovare una soluzione per cedere le sue quote. Intanto Mimmo, per sdebitarsi del sostegno ricevuto dal Puglisi per tutto questo tempo, si impegnerà a trovare un barista per il Caffè Amato e sembrerà averlo trovato. Caterina invece vivrà dei momenti di grande tensione. La ragazza sarà molto preoccupata di non ricevere più informazioni dal suo fidanzato, che ha smesso di farsi sentire.

Il Paradiso delle Signore: Rosa aggredita per strada

Brutti momenti anche per la povera Rosa. La Camilli se la vedrà veramente brutta e questo evento cambierà le sorti sia della sua vita che di quella di Marcello e Adelaide. Tutto comincerà in una normalissima serata post lavoro. La giornalista prenderà la via di casa ma un uomo, sconosciuto, le si avvicinerà pericolosamente. Rosa capirà subito le sue intenzioni e si troverà costretta a difendersi da un’aggressione che rischierà di metterla davvero nei guai. Chi la salverà?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 ottobre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Dove Cameron e Damiano David festeggiano due anni insieme: ''La vita è diventata così bella''
news VIP Dove Cameron e Damiano David festeggiano due anni insieme: ''La vita è diventata così bella''
Bruno Barbieri - 4 Hotel arriva a Parma nella puntata in onda su Sky e NOW il 12 ottobre 2025
anticipazioni TV Bruno Barbieri - 4 Hotel arriva a Parma nella puntata in onda su Sky e NOW il 12 ottobre 2025
Ballando con le Stelle, Andrea Delogu: "La mia storia con Luigi Bruno è finita, sto male, ho combattuto fino all'ultimo"
news VIP Ballando con le Stelle, Andrea Delogu: "La mia storia con Luigi Bruno è finita, sto male, ho combattuto fino all'ultimo"
Forbidden Fruit Anticipazioni 13 ottobre 2025: Zeynep a cena con Dundar, ma arriva Alihan!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 13 ottobre 2025: Zeynep a cena con Dundar, ma arriva Alihan!
Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la terza puntata: Achille Lauro e Fabrizio Moro tra gli ospiti in studio
news VIP Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la terza puntata: Achille Lauro e Fabrizio Moro tra gli ospiti in studio
Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 ottobre 2025: Sheila cambia idea, resta con Deacon ma dovrà vedersela con Steffy!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 ottobre 2025: Sheila cambia idea, resta con Deacon ma dovrà vedersela con Steffy!
La Notte nel Cuore Anticipazioni domenica 12 ottobre 2025: Sevilay minaccia Nuh, non lo perdonerà un'altra volta!
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni domenica 12 ottobre 2025: Sevilay minaccia Nuh, non lo perdonerà un'altra volta!
Amici 25: Chi è Michelle Cavallaro? Età, Il Collegio, Instagram. Tutto sulla Cantante del Talent Show di Canale5
news VIP Amici 25: Chi è Michelle Cavallaro? Età, Il Collegio, Instagram. Tutto sulla Cantante del Talent Show di Canale5
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV