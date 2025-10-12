Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 13 ottobre 2025: Odile sospetta di Ettore mentre Rosa viene aggredita!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 13 ottobre 2025 su Rai1. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Per Odile tutto sta per cambiare e non solo a Villa Guarnieri. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 13 ottobre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, la contessina si preparerà a salutare sua madre, pronta a trasferirsi nell’appartamento trovato da Marcello ma si domanderà anche che cosa Ettore nasconda. Sì perché la giovane vedrà lo stilista impegnato in una telefonata molto misteriosa, che non la lascerà per nulla tranquilla. Intanto Caterina si domanderà che fine abbia fatto il suo fidanzato, che non le dà più alcuna informazione su di sè mentre Mimmo sarà convinto di aver trovato il cameriere perfetto per Ciro e Salvatore troverà una soluzione per spostare le sue quote della Caffetteria. Rosa invece non se la passerà per nulla bene e sarà tutta colpa di un uomo incontrato per strada che l'aggredirà. Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 ottobre 2025: Odile tiene d’occhio Ettore

Odile dovrà affrontare dei grandi cambiamenti nella sua vita, di nuovo. Adelaide ha deciso di accettare la proposta di Marcello e di dare un colpo di spugna alla sua vita, lasciando Villa Guarnieri e trasferendosi con Barbieri in un appartamento lussuoso al centro di Milano. Per la contessa e sua figlia si tratterà di un momento pieno di tensione ma anche di felicità per le novità in arrivo. Odile però non riuscirà a godersi appieno il tutto e nemmeno la prima prova dell’abito da sposa di sua madre, perché turbata dalla misteriosa telefonata in cui ha visto impegnato Ettore. Per lei il nuovo stilista sta nascondendo qualcosa e visto che i segreti, nella sua famiglia e alla Galleria Milano Moda, non hanno mai portato nulla di buono, deciderà di tenerlo d’occhio.

Salvo trova una soluzione per la Caffetteria, ecco cosa vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Ciro è deluso dalla decisione della banca di non erogargli nessun prestito. Questo gli ha impedito di comprare le quote della Caffetteria e di lasciare che Salvo partisse sereno. Marcello interverrà in favore del suo amico e lo aiuterà a trovare una soluzione per cedere le sue quote. Intanto Mimmo, per sdebitarsi del sostegno ricevuto dal Puglisi per tutto questo tempo, si impegnerà a trovare un barista per il Caffè Amato e sembrerà averlo trovato. Caterina invece vivrà dei momenti di grande tensione. La ragazza sarà molto preoccupata di non ricevere più informazioni dal suo fidanzato, che ha smesso di farsi sentire.

Il Paradiso delle Signore: Rosa aggredita per strada

Brutti momenti anche per la povera Rosa. La Camilli se la vedrà veramente brutta e questo evento cambierà le sorti sia della sua vita che di quella di Marcello e Adelaide. Tutto comincerà in una normalissima serata post lavoro. La giornalista prenderà la via di casa ma un uomo, sconosciuto, le si avvicinerà pericolosamente. Rosa capirà subito le sue intenzioni e si troverà costretta a difendersi da un’aggressione che rischierà di metterla davvero nei guai. Chi la salverà?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 ottobre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.