If you Love Anticipazioni 26 agosto 2025: Ates sbugiarda Leyla il giorno del loro matrimonio!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di If you Love in onda il 26 agosto 2025 su Canale 5: Ates dice a tutti i presenti al matrimonio che Leyla è una truffatrice!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 agosto 2025 alle 15:10, Ates sta per svelare a tutti che Leyla è una truffatrice, e vuole farlo in modo teatrale. Così, la sposina abbandona in lacrime il ricevimento, come tutti gli altri membri della banda. In seguito, Leyla, Meryem e Baris si dicono pronti a dire addio per sempre alla vita da truffatori e ai soldi di Yakup per ricominciare da zero. I tre si danno appuntamento per il giorno seguente all'hotel in cui si trova Leyla. Meryem e Baris dovranno stare attenti a non farsi beccare dal loro "capo"...

If you Love: Leyla non riesce ad essere sincera con Ates...

Quando Ates ha annunciato le imminenti nozze con Leyla, anche quest'ultima è rimasta a bocca aperta. Infatti, il rosso ha radunato i fratellastri per comunicare loro che presto si sarebbe unito in matrimonio con Leyla, ed ha informato Aydos - che glielo aveva domandato - che il lieto evento avrebbe avuto luogo proprio nel finesettimana. A questo punto, la mora ha pensato che fosse giunto il momento d'informare Ates sul suo passato e sulla sua attività da truffatrice, ma, mancandole il coraggio, ha deciso di concentrarsi sui preparativi del suo grande giorno...

Ates sbugiarda Leyla davanti a tutti... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

Alla fine, benché desiderasse tanto farlo, Leyla non è stata in grado di confessare ad Ates di essere un membro di una banda di ladri. Lui, tuttavia, lo è venuto a sapere comunque. Sentendosi pugnalato alle spalle dalla persona amata, ora Ates si sta preparando a sbugiardarla, svelando agli invitati del loro matrimonio che Leyla è una truffatrice. A questo punto, con gli occhi lacrimosi ed il cuore spezzato, a Leyla non resta altro che abbandonare il suo ricevimento di nozze, e lo stesso dovranno fare i suoi amici e "colleghi"...

Leyla pronta a voltare pagina, nelle Anticipazioni della puntata del 26 agosto 2025 di If you Love

Leyla e gli altri membri della banda sono stati smascherati, quindi hanno dovuto abbandonare la festa e la villa. Yakup, Meryem e Baris stanno andando a rifugiarsi in una casa piuttosto fatiscente, mentre la protagonista se ne sta in un hotel. Ed è proprio in questo albergo che Leyla, Meryem e Baris si danno appuntamento per vedersi e fuggire: i tre sono impazienti di lasciarsi alle spalle la loro vecchia vita - compresi Yakup ed i suoi soldi - per ricominciare da zero altrove. Meryem e Baris non hanno aggiornato il loro "capo" sul loro nuovo progetto, dunque dovranno stare molto attenti a non farsi beccare da lui... Ci riusciranno?

