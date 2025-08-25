If you Love Anticipazioni 26 agosto 2025: Ates sbugiarda Leyla il giorno del loro matrimonio!

TGCom24
Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di If you Love in onda il 26 agosto 2025 su Canale 5: Ates dice a tutti i presenti al matrimonio che Leyla è una truffatrice!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 agosto 2025 alle 15:10, Ates sta per svelare a tutti che Leyla è una truffatrice, e vuole farlo in modo teatrale. Così, la sposina abbandona in lacrime il ricevimento, come tutti gli altri membri della banda. In seguito, Leyla, Meryem e Baris si dicono pronti a dire addio per sempre alla vita da truffatori e ai soldi di Yakup per ricominciare da zero. I tre si danno appuntamento per il giorno seguente all'hotel in cui si trova Leyla. Meryem e Baris dovranno stare attenti a non farsi beccare dal loro "capo"...

If you Love: Leyla non riesce ad essere sincera con Ates...

Quando Ates ha annunciato le imminenti nozze con Leyla, anche quest'ultima è rimasta a bocca aperta. Infatti, il rosso ha radunato i fratellastri per comunicare loro che presto si sarebbe unito in matrimonio con Leyla, ed ha informato Aydos - che glielo aveva domandato - che il lieto evento avrebbe avuto luogo proprio nel finesettimana. A questo punto, la mora ha pensato che fosse giunto il momento d'informare Ates sul suo passato e sulla sua attività da truffatrice, ma, mancandole il coraggio, ha deciso di concentrarsi sui preparativi del suo grande giorno...

Ates sbugiarda Leyla davanti a tutti... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

Alla fine, benché desiderasse tanto farlo, Leyla non è stata in grado di confessare ad Ates di essere un membro di una banda di ladri. Lui, tuttavia, lo è venuto a sapere comunque. Sentendosi pugnalato alle spalle dalla persona amata, ora Ates si sta preparando a sbugiardarla, svelando agli invitati del loro matrimonio che Leyla è una truffatrice. A questo punto, con gli occhi lacrimosi ed il cuore spezzato, a Leyla non resta altro che abbandonare il suo ricevimento di nozze, e lo stesso dovranno fare i suoi amici e "colleghi"...

Leyla pronta a voltare pagina, nelle Anticipazioni della puntata del 26 agosto 2025 di If you Love

Leyla e gli altri membri della banda sono stati smascherati, quindi hanno dovuto abbandonare la festa e la villa. Yakup, Meryem e Baris stanno andando a rifugiarsi in una casa piuttosto fatiscente, mentre la protagonista se ne sta in un hotel. Ed è proprio in questo albergo che Leyla, Meryem e Baris si danno appuntamento per vedersi e fuggire: i tre sono impazienti di lasciarsi alle spalle la loro vecchia vita - compresi Yakup ed i suoi soldi - per ricominciare da zero altrove. Meryem e Baris non hanno aggiornato il loro "capo" sul loro nuovo progetto, dunque dovranno stare molto attenti a non farsi beccare da lui... Ci riusciranno?

Scopri le anticipazioni settimanali di If you Love dal 24 al 29 agosto 2025.

If you Love va in onda nel daytime di Canale 5.

