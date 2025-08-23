If you Love Anticipazioni 24 agosto 2025: Ates e Leyla si sposano!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di If you Love in onda il 24 agosto 2025 su Canale 5: Ates annuncia la data delle nozze con Leyla!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 agosto 2025 alle 15:10, Leyla e Baris stanno nascondendo una scatola contenente i bozzetti rubati da Fusun nella cameretta della piccola Berit. Il giorno successivo, Ates annuncia ai suoi fratelli che presto lui e la sua amata si sposeranno. Aydos gli domanda quale sia la data esatta del matrimonio, e, con grande sorpresa di Leyla, il rosso gli risponde che l'evento si terrà nel finesettimana!

If you Love: Leyla e Baris nascondono la refurtiva di Fusun...

Che Fusun non fosse una brava persona ce n'eravamo accorti da tempo, così come Ates e tutti gli altri. Ora, anche Leyla e Baris stanno per averne conferma. La donna, infatti, si è sempre dimostrata interessata esclusivamente al potere e ai soldi, per quanto si sforzi di sembrare una zia premurosa con Ilgaz, Aydos e la piccola Berit: è che sa bene che loro tre le garantirebbero l'accesso diretto "all'isola del tesoro". Non riuscendo a centrare il suo obiettivo, Fusun ha estratto il suo asso dalla manica, dimostrando che pur di raggiungere i suoi scopi è disposta persino a giocare sporco. Leyla e Baris hanno scoperto che la signora ha rubato dei bozzetti agli Arcali, e loro due hanno trovato la scatola che contiene i disegni in questione; adesso, la stanno nascondendo nella stanza della piccola Berit...

Ates e Leyla, un colpo di fulmine... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

Ates e Leyla si sono piaciuti sin dal primo momento in cui si sono visti, ma anziché lasciarsi andare ai loro sentimenti, non facevano altro che punzecchiarsi. Lui, in particolar modo, ha sempre preferito tenerla a debita distanza, spaventato a morte al solo pensiero di potersi affezionare ed innamorare davvero. Infatti, dopo averla baciata - da ubriaco -, Ates ha detto a brutto muso alla giovane di non avere la minima intenzione di legarsi ai fratellastri né tantomeno a lei, perché questo è il suo modo di essere. Tuttavia, "al cuor non si comanda", ed ormai lo sa anche lui...

Ates annuncia le imminenti nozze con Leyla, nelle Anticipazioni della puntata del 24 agosto 2025 di If you Love

Ates ha un importantissimo annuncio da fare ai fratellastri: lui e Leyla sono pronti a convolare a nozze. A quanto pare, il rosso non ha più alcuna intenzione di continuare a scappare dalla sue emozioni, quindi è pronto a fare il grande passo con una persona per la quale sente qualcosa che non aveva mia sentito prima d'ora per nessun'altra. I ragazzini accolgono la notizia con un po' di sorpresa, ed Aydos si affretta a domandare loro qual è la data esatta del matrimonio. A questo punto, Ates spiazza anche Leyla, rispondendo al fratellastro che il lieto evento si terrà proprio quel finesettimana. La tata resta a guardare il suo futuro marito attonita, ma in fin dei conti è evidente che ne sia molto felice...

Scopri le anticipazioni settimanali di If you Love dal 24 al 29 agosto 2025.

If you Love va in onda nel daytime di Canale 5.