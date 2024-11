Endless Love Anticipazioni 9 novembre 2024: Zeynep ha ucciso Ozan, Nihan ha la prova!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 9 novembre 2024 su Canale 5: Nihan ha visto un video che prova che Zeynep ha ucciso Ozan!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 novembre 2024, alle 14:10, Kemal e Nihan trovano il medico la cui impronta era sul bottone rinvenuto sul luogo del delitto, e vanno ad interrogarlo. D'altra parte, il dottore ha un alibi di ferro: si trovava lontano da Istanbul per un anno sabatico. Aggiunge però che si ricorda che al suo rientro si è accorto che il suo camice è scomparso. Dopodiché, i due trascorrono finalmente una bella giornata insieme per preparare la torta di compleanno della piccola Deniz per la festa che avrà luogo l'indomani. Il Soydere ha in mente un piano per allontanare Emir affinché non rovini i loro programmi. In secondo momento, Zeynep si presenta dal fratello, che le dà dei soldi in prestito e le assicura che la proteggerà da chi la vuole incastrare. Lei, distrutta, riceve una chiamata dal suo ex amante, che le ordina di procedere con la seconda parte del loro piano per incastrare Kemal per l'omicidio di Ozan. Zeynep, tuttavia, cambia idea e si tira indietro, scatenando l'ira di Emir, che la punisce subito: la Sezin ed il suo amato ricevono contemporaneamente un video in cui si vede la mora tentare di soffocare Ozan con un cuscino. La pittrice, fuori di sé dalla rabbia, si scaglia contro Zeynep e l'accusa di essere un'assassina!

Endless Love Anticipazioni: Kemal e Nihan interrogano il medico...

Kemal e Nihan, determinati a scoprire che cosa sia realmente accaduto ad Ozan, stanno portando avanti le loro indagini sulla notte del delitto. Ora, i due hanno rintracciato il medico la cui impronta era sul bottone rinvenuto nella stanza d'ospedale dove il giovane ha esalato il suo ultimo respiro. Il Soydere e la Sezin vanno ad interrogarlo e scoprono che il dottore in questione ha un alibi di ferro, dato che era lontano da Istanbul per un anno sabatico; poi, però, aggiunge che si ricorda che al suo rientro si è accorto che il suo camice era misteriosamente scomparso...

Endless Love Anticipazioni: Kemal e Nihan come una vera famiglia!

Kemal e Nihan, finalmente, hanno l'occasione di trascorrere un bel pomeriggio insieme. Gli ex fidanzati stanno preparando la torta per il compleanno della piccola Deniz, che vorrebbero festeggiare l'indomani come una vera famiglia. Infatti, l'ingegnere si è adoperato per escogitare un piano per tenere Emir lontano, in modo tale che non possa rovinare i loro programmi. Riusciranno a centrare questo obiettivo, oppure l'imprenditore finirà di nuovo con il guastare loro la festa?

Nihan contro Zeynep, nelle Anticipazioni di Endless Love del 9 novembre 2024

Zeynep si presenta al cospetto di Kemal, il quale le dà dei soldi in prestito e, poi, le assicura che non ha nulla da temere: la terrà al sicuro da chi vuole incastrarla per l'omicidio di Ozan. La giovane appare tormentata. Infatti, appena uscita da casa del fratello, riceve una telefonata da parte di Emir, il quale le ordina di procedere con la seconda parte del loro piano per incastrare il Soydere per l'omicidio di Ozan. Tuttavia, Zeynep si tira indietro. Emir, furibondo, non perde tempo e la punisce, inviando sia a Nihan che al suo acerrimo nemico un video in cui si vede la mora mentre tenta di soffocare con un cuscino il marito. Sotto shock, la pittrice si scaglia contro Zeynep, accusandola di essere un'assassina!

