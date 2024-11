Endless Love Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale 7 novembre 2024: Zeynep si toglie la vita!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 7 novembre 2024 su Canale 5 - prima in daytime e poi in prima serata - rivelano che Zeynep tenta il suicidio. Kemal arriverà in tempo per salvarla?

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono ricche di colpi di scena. Negli episodi in onda il 7 novembre 2024, prima alle 14:10 e poi alle 21:20, grazie all'aiuto dei bambini del quartiere, Ayhan fa a Leyla una romantica proposta di matrimonio. Lei accetta commossa. Intanto, Zeynep mette in atto il suo piano: lascia aperta la porta dell'appartamento di Hakan per permettere a Tarik d'intrufolarsi e rubare le prove di cui il poliziotto è in possesso. Quando Hakan scoprirà che cosa è accaduto, penserà che il responsabile sia Kemal. Secondariamente, l'uomo informa la mora che presto avrà accesso alle impronte digitali rinvenute sul bottone, e così scoprirà chi è il presunto assassino. Nel mentre, l'ingegnere si reca a casa dei genitori per cercare una camicetta di Zeynep senza un bottone; dato che la trova, capisce che i suoi sospetti sono fondati. La giovane lo viene a sapere, e, disperata, tenta il suicidio. Per fortuna, il Soydere la raggiunge per tempo e la salva. Dopodiché, Nihan sorprende Emir annunciando ai giornalisti che il loro matrimonio non è altro che una farsa. Lui contrattacca, annunciando che vuole divorziare e prendersi cura della piccola Deniz; dunque, lascia intendere che la sua intenzione sia di portargliela via. La pittrice lo affronta dicendogli che non ha più paura delle sue minacce. Per finire, il protagonista accompagna Zeynep in centrale, ma qui lei si sente male...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep mette in atto il suo piano...

Ayhan sta per lasciare Leyla di stucco. L'uomo, servendosi di un prezioso aiuto, ossia quello dei bambini del quartiere, sorprende la sua bella con una romantica proposta di matrimonio. Leyla, emozionatissima, accetta allegramente. Intanto, Zeynep si appresta a mettere in atto il suo piano. La giovane lascia aperta di proposito la porta dell'appartamento di Hakan, in modo tale che Tarik possa entrare per mettere le mani sulle prove di cui il poliziotto è in possesso. Tuttavia, quando si renderà conto di ciò che è successo, Hakan sospetterà di Kemal...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep tenta il suicidio!

Hakan ha un'importante notizia da dare a Zeynep: presto avrà accesso alle impronte digitali rinvenute sul bottone che è stato ritrovato nella stanza d'ospedale in cui Ozan è morto, quindi presto scoprirà chi è il presunto assassino. La mora trema, mentre Kemal si sta recando a casa dei genitori. Qui l'ingegnere sta cercando una camicetta di Zeynep senza un bottone, e alla fine la trova; dunque, il Soydere ha la conferma che i suoi terribili sospetti fossero fondati. Nel momento in cui la ragazza lo viene a sapere, in preda al panico, decide di tentare il suicidio. Per fortuna, il fratello riesce a trovarla in tempo e a salvarle la vita...

Zeynep si sente male, nelle Anticipazioni di Endless Love del 7 novembre 2024

Nihan sta per fare una dichiarazione ai giornalisti che lascerà Emir di stucco: il loro matrimonio è soltanto una farsa. Allora, lui passa subito al contrattacco, annunciando che è intenzionato a chiedere al divorzio e a prendersi comunque cura della piccola Deniz. Emir allude al fatto che vorrebbe portare via la figlioletta alla moglie. La Sezin, però, ci tiene a fargli sapere che le sue minacce non la spaventano più. Nel frattempo, Kemal, dopo aver salvato la vita a Zeynep, continua a farle delle domande, ma dato che lei si rifiuta di rompere il silenzio, lui decide di portarla in centrale. Qui, sentendosi troppo sotto pressione, Zeynep sviene...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.