Endless Love Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale dell'8 novembre 2024: Zeynep ed Emir incastrano Kemal!

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda l'8 novembre 2024 su Canale 5 rivelano che Zeynep accetta la proposta di Emir: lo aiuterà ad incastrare Kemal per l'omicidio di Ozan!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono stupefacenti. Negli episodi in onda l'8 novembre 2024, alle 14:10 e alle 21.40, Nihan tenta di aprire la porta della casa dove vive Zeynep con la chiave del presunto assassino di Ozan, però non ci riesce. Kemal non le dice niente, ma è sorpreso e preoccupato nel constatare che la sorella abbia deciso di cambiare la serratura. L'ingegnere si chiede che cosa abbia in mente Zeynep, e che cosa stia nascondendo. Intanto, quest'ultima è sempre più sola e disperata. Inaspettatamente, riceve la visita di Emir, che vuole farle una proposta. Pensando che non abbia altre chance per salvarsi, l'imprenditore consiglia a Zeynep d'incastrare il Soydere per l'omicidio di Ozan. La mora si ribella, però poi acconsente, poiché Emir mette in mezzo il loro bambino in arrivo...

Endless Love Anticipazioni: Nihan sospettosa...

Nihan ne è sempre più convinta: Ozan non si è realmente impiccato, bensì qualcuno lo ha ucciso e poi ha inscenato un suicidio. La giovane, inoltre, è sempre più convinta del fatto che dietro la tragica morte del fratello ci sia Zeynep. Per questo motivo, la Sezin ha chiesto a Kemal di affrontare il delicato argomento con la sorella, e per questo motivo ora sta facendo una prova...

Endless Love Anticipazioni: Kemal preoccupato...

Nihan sta cercando di aprire la porta della casa in cui Zeynep sta vivendo, e per farlo sta utilizzando la chiave del presunto assassino di Ozan. Tuttavia, non ci riesce. Kemal non osa dire nulla, anche se appare tanto sorpreso quanto preoccupato. Infatti, l'ingegnere si sta domandando per quale ragione la mora abbia cambiato la serratura. Da questo interrogativo ne nascono altri: che cos'ha in mente, ma soprattutto, che cosa nasconde Zeynep?

Zeynep, dopo il tentato suicidio, è sempre più disperata, e sola. All'improvviso, però, riceve una visita inaspettata da parte di Emir. Lei è davvero stupita di vederlo, ma sta per scoprire qual è la ragione che ha spinto l'ex amante ad andare a bussare alla sua porta. Emir dice a Zeynep che, a parer suo, non ha molte chance di salvarsi: la sua unica via d'uscita è incastrare Kemal per l'omicidio di Ozan, in modo tale da allontanare ogni sospetto da lei. Inizialmente, Zeynep non sembra per niente d'accordo, anche se poi l'imprenditore riesce a piegarla alla sua volontà, facendo riferimento al loro figlioletto in arrivo...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.