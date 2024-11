Endless Love Anticipazioni 6 novembre 2024: Nihan contro Emir, Kemal contro Zeynep!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 6 novembre 2024 su Canale 5 rivelano che mentre Nihan si scontra con Emir, Kemal fa mettere a piangere Zeynep!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 6 novembre 2024, alle 14:10, Nihan è furibonda: Emir ha rilasciato una dichiarazione falsa sulla piccola Deniz, ed ora pretende che la ritratti. Tuttavia, lo spregevole imprenditore non ha la minima intenzione di accontentarla. Intanto, Kemal accusa Zeynep di nascondergli qualcosa d'importante. Infatti, lui comincia a sospettare che sia stata proprio lei a provocare la morte di Ozan. Allora, sentendosi con le spalle al muro, Zeynep confessa di essere in dolce attesa, e che il figlio che porta in grembo è di Emir. Il Soydere va su tutte le furie, dichiarando addirittura che preferirebbe che fosse morta lei anziché Ozan. Zeynep è disperata...

Endless Love Anticipazioni: Nihan contro Emir!

Nihan è fuori di sé della rabbia. La giovane ha appena scoperto che cosa ha osato fare Emir ed è determinata come non mai a prendere in mano la situazione per risolverla quanto prima. La Sezin è venuta a sapere che lo spregevole marito ha diffuso una notizia falsa sulla piccola Deniz. Allora, la pittrice prende Emir di petto e gli impone di ritrattare subito la sua dichiarazione. Peccato che l'imprenditore non abbia la minima intenzione di assecondarla...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep confessa...

Tra Kemal e Zeynep c'è stato un acceso confronto, ma niente rispetto a quello che sta per avere luogo. Lui l'ha affrontata perché desideroso di entrare a conoscenza della verità in merito alla notte in cui Ozan è stato assassinato, e, alla fine, lei, estenuata dalla pressione, è crollata: ha ammesso che, quella sera, si era recata nella stanza dell'ospedale in cui il marito era ricoverato, ma che ci era rimasta soltanto per qualche istante prima di andare via...

Kemal contro Zeynep, nelle Anticipazioni di Endless Love del 6 novembre 2024

Zeynep ha fatto una parziale ammissione, ma per Kemal non è ancora abbastanza. Quest'ultimo è più che sicuro che la sorellina non gli abbia detto tutta la verità: gli sta nascondendo qualcosa, senza ombra di dubbio. Dato che il Soydere sta addirittura cominciando a sospettare che sia stata proprio Zeynep a provocare la morte di Ozan, la mora si vede costretta a difendersi, confessando che il segreto che gli tiene nascosto è di tutt'altra natura. Zeynep rivela al fratello di aver da poco scoperto di essere incinta, e che il bambino che porta in grembo è figlio di Emir. Kemal perde le staffe e l'aggredisce, urlandole contro che preferirebbe che fosse morta lei anziché Ozan. Zeynep, distrutta, scoppia in un pianto irrefrenabile...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.