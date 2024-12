Endless Love Anticipazioni 7 dicembre 2024: Il matrimonio di Zeynep si trasforma in un incubo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 7 dicembre 2024 su Canale 5 rivelano che il matrimonio di Zeynep ed Hakan non finirà nel migliore dei modi...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci sorprenderanno. Nell'episodio in onda il 7 dicembre 2024 alle 14:40 Emir è sicuro di avere un piano infallibile: Nihan, davanti alla minaccia di perdere la piccola Deniz in una causa di divorzio, resterà insieme a lui. Intanto, Leyla ed Ayhan, dopo aver parlato con uno dei bambini malati, vanno a fare un'ispezione in questo campo dove andava a giocare. In un secondo momento, Kemal e Zehir vanno a parlare con i minatori della miniera le cui irregolarità hanno portato all'arresto di Nihan. Così, scoprono che lì non ci sono i sistemi di sicurezza, e che Asu, il giorno prima di denunciare la sua rivale in amore, è andata a parlare con alcuni minatori. La mora ha paura di finire nei guai, ma Emir ha già trovato qualcuno pronto a dichiararsi colpevole al suo posto. Nel frattempo, fervono i preparativi delle nozze tra Hakan e Zeynep, ma quest'ultima continua a pensare all'ex amante, a cui ha qualcosa da dire. In seguito, sta per essere celebrato il matrimonio, però le cose non vanno come previsto: minacce e sconvolgenti rivelazioni avranno delle gravi conseguenze su tutta la famiglia Soydere...

Endless Love Anticipazioni: Emir ha un piano infallibile...

Emir vive costantemente nella paura di perdere Nihan, ed è per questo motivo che non fa altro che escogitare dei diabolici piano per riuscire a tenerla stretta a sé. Ora, ad esempio, l'imprenditore è convinto di averne messo a punto uno infallibile: la moglie, una volta che si ritroverà davanti alla minaccia di perdere per sempre la piccola Deniz in una causa di divorzio, non ci penserà due volte e deciderà di restare al suo fianco. Emir ha un inquietante ghigno stampato sul viso, certo di essere realmente in possesso di una carta vincente... ma sarà davvero così?

Endless Love Anticipazioni: Kemal fa una scoperta...

Leyla ed Ayhan stanno portando avanti le loro indagini. I due si recano a parlare con uno dei bambini malati, e poi vanno ad ispezionare il campo in cui lui andava a giocare prima di ammalarsi. Intanto, Kemal e Zehir stanno andando a parlare con i minatori della miniera le cui irregolarità hanno portato all'arresto di Nihan. Così, i due scoprono sia che lì non ci sono sistemi di sicurezza e che Asu, il giorno prima che la pittrice finisse in manette, era andata a parlare con alcuni minatori. Il Soydere è sempre più sicuro che ci sia proprio la spregevole moglie dietro l'arresto della Sezin...

Il matrimonio di Zeynep finisce male, nelle Anticipazioni di Endless Love del 7 dicembre 2024

Asu è in preda al panico. La mora sa bene che Kemal le sta con il fiato sul collo, e che è ad un passo dallo scoprire la verità su ciò che ha fatto. Asu trema, temendo di finire nei guai, ma, per fortuna sua, dalla sua parte ha Emir, il quale si è già mosso in modo tale da garantirle un alibi che possa scagionarla da qualsiasi accusa, ossia qualcuno pronto a dichiararsi colpevole al suo posto. Nel frattempo, nonostante Zeynep non sembri per niente felice, fervono i preparativi del suo matrimonio con Hakan: la giovane continua a pensare al suo ex amante, a cui, tra l'altro, ha qualcosa d'importante da dire. Di che cosa si tratterà? Per finire, nel momento in cui le nozze stanno per essere celebrate, qualcosa va storto: minacce e sconvolgenti rivelazioni avranno delle gravi conseguenze su tutta la famiglia Soydere...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, il martedì ed il giovedì anche alle 21:20.