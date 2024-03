Endless Love Anticipazioni Puntate dal 2 al 6 aprile 2024: Zeynep arrestata. Kemal se la prende con Nihan!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 2 al 6 aprile 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della nuova soap opera turca Endless Love, in onda dal 2 al 6 aprile 2024 su Canale 5, dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10. Infatti, il giorno di Pasquetta, ossia lunedì 1° aprile, la soap non verrà trasmessa come di consueto. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Martedì 2 aprile 2024

Dopo che Ozan gli ha confidato di essere innamorato di una ragazza, Emir gli ha consegnato le chiavi della sua automobile per dargli l'opportunità di uscirci insieme. Il fratello gemello di Nihan ha colto la palla al balzo. Tuttavia, quando la polizia lo ha fermato, oltre ad essere in compagnia di Zeynep, Ozan era alla guida senza patente e senza i documenti del veicolo. Gli agenti hanno portato entrambi in centrale. Qui arriva Kemal, il quale scopre che cosa ha fatto Zeynep e resta di stucco.

Puntata in onda Mercoledì 3 aprile 2024

Nihan vorrebbe che Ozan smettesse di frequentare Zeynep, dato che è la sorella di Kemal, e così glielo chiede espressamente. In un secondo momento, la pittrice propone all'ingegnere di vedersi davanti ad un murale: non è un posto qualsiasi, bensì quello in cui Nihan aveva confessato a Kemal di amarlo anni prima. Quest'ultimo si presenta, però resta in macchina ed aspetta che lei se ne sia andata prima di scendere. Per finire, Nihan scopre che la casa che avrebbe voluto acquistare per sé e per Kemal è stata messa in vendita. Emir non sa perché la moglie la desideri tanto, quindi decide di comprargliela.

Puntata in onda Giovedì 4 aprile 2024

Leyla sta facendo presente a Kemal di avere dei forti sospetti sugli uomini di Emir: è quasi convinta che lo stiano spiando. L'ingegnere, poco dopo, li coglie sul fatto, e così scopre che l'amica aveva ragione. Allora, Kemal manda un videomessaggio al rivale. Intanto, Nihan capisce che è il caso di abbandonare i lavori di decorazione delle pareti dell'azienda dell'amato; prima di andarsene, avrà un duro confronto con Asu. Vildan, invece, è venuta a sapere che Leyla aveva mandato una diffida ad Onder, il quale si era avvicinato a casa sua; la donna, furibonda, accusa il marito di non aver mai dimenticato la sorella.

Puntata in onda Venerdì 5 aprile 2024

Nihan vorrebbe parlare con Kemal di ciò che è accaduto ad Ozan e Zeynep, però lui l'aggredisce: l'accusa di essersi intromessa nella vita della sorella. Poi la caccia dall'azienda. Intanto, Asu sta confidando a Fehime che la pittrice è stata licenziata. Quest'ultima viene poi anche a sapere che Zeynep ha ottenuto un ingaggio da un'importante agenzia per attori e modelli; in allarme, chiede aiuto agli altri membri della famiglia. Emir, invece, spinge Ozan a continuare a corteggiare l'amata, che però preferisce tenerlo a distanza. Inoltre, Salih comunica a Zeynep di aver parlato di lei con i suoi genitori, e di avere intenzione di organizzare una grande festa di fidanzamento.

Puntate in onda Sabato 6 aprile 2024

Fehime è entrata in possesso della copia del contratto che Zeynep ha firmato con l'agenzia per attori e modelli e ne ha parlato con gli altri membri della famiglia. Ora tutti sanno del suo segreto. Inoltre, Tarik racconta che la sorella è stata fermata dalla polizia con Ozan. Dato che viene fuori che Kemal ne fosse già al corrente, Huseyin lo accusa di averlo tenuto nascosto. L'ingegnere se ne va di casa, e viene ospitato da Salih. Tuttavia, Kemal è interessato ad acquistare la stessa casa che vorrebbe comprare Emir. L'imprenditore, che ha regalato un secondo anello alla moglie per farle una seconda proposta di matrimonio, è certo che l'abitazione ormai sia sua; il venditore, invece, gli rivela che il suo rivale ha fatto un'offerta migliore. Inizia una gara a rialzo tra Emir e Kemal. Infine, quest'ultimo informa Nihan del fatto che suo marito lo stia facendo spiare. Poco dopo, la pittrice viene contattata da Asu, la quale l'ha - sorprendentemente - scelta come collaboratrice di un progetto.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.