Endless Love Anticipazioni 5 aprile 2024: Kemal affronta Nihan a brutto muso!

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 5 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che Kemal se la prende con Nihan!

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 aprile 2024, alle 14:10, Nihan vorrebbe parlare con Kemal di ciò che è accaduto ad Ozan e Zeynep, però lui l'aggredisce: l'accusa di essersi intromessa nella vita della sorella. Poi la caccia dall'azienda. Intanto, Asu sta confidando a Fehime che la pittrice è stata licenziata. Quest'ultima viene poi anche a sapere che Zeynep ha ottenuto un ingaggio da un'importante agenzia per attori e modelli; in allarme, chiede aiuto agli altri membri della famiglia. Emir, invece, spinge Ozan a continuare a corteggiare l'amata, che però preferisce tenerlo a distanza. Inoltre, Salih comunica a Zeynep di aver parlato di lei con i suoi genitori, e di avere intenzione di organizzare una grande festa di fidanzamento...

Endless Love Anticipazioni: Kemal contro Nihan!

Nihan è sinceramente dispiaciuta per il fatto che Zeynep sia finita nei guai per colpa di Ozan. Infatti, i due sono stati fermati dalla polizia, che poi li ha dovuti accompagnare in centrale, perché Ozan si era messo alla guida dell'automobile di Emir senza patente e senza i documenti del veicolo. Pertanto, dopo aver chiesto al fratello di smettere di frequentare Zeynep, la pittrice vorrebbe parlarne con Kemal per spiegargli la sua posizione; lui, però, non le dà modo. Kemal le punta il dito contro, accusandola di essersi intromessa nella vita della sorella, ed infine arriva persino a cacciarla dall'azienda...

Endless Love Anticipazioni: Asu fa una confidenza a Fehime...

Asu ha un solo obiettivo: riuscire a conquistare il cuore dell'ingegnere. Per riuscire nell'impresa, la ragazza prova anche ad accattivarsi la simpatia di Fehime. Così, Asu confida alla donna di aver saputo del licenziamento di Nihan, rallegrandola. Fehime, conscia del fatto che cinque anni prima lei abbia spezzato il cuore a Kemal, è sollevata al pensiero che non gli potrà più ronzare intorno. Tuttavia, la signora sta per ricevere un'altra notizia, decisamente meno rassicurante...

Ozan e Salih corteggiano Zeynep, nelle Anticipazioni di Endless Love del 5 aprile 2024

Fehime ha appena scoperto che Zeynep ha firmato un contratto con un'importante agenzia per attori e modelli. La madre è sotto shock, tanto che decide di rivolgersi agli altri membri della famiglia per chiedere loro aiuto. Intanto, Emir sta spronando Ozan a continuare a corteggiare la sua bella. Peccato che Zeynep non ne voglia più sapere di lui! Nel mentre, all'oscuro di tutto ciò, Salih sta informando l'amata del fatto che ha parlato ai suoi genitori della loro storia, e che è pronto ad organizzare una festa di fidanzamento in grande stile...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.