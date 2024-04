Endless Love Anticipazioni 6 aprile 2024: Per Zeynep si mette molto male...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 6 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che Zeynep è in grossi guai...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nelle puntate in onda il 6 aprile 2024, alle 14:30, Fehime è entrata in possesso della copia del contratto che Zeynep ha firmato con l'agenzia per attori e modelli e ne ha parlato con gli altri membri della famiglia. Ora tutti sanno del suo segreto. Inoltre, Tarik racconta che la sorella è stata fermata dalla polizia con Ozan. Dato che viene fuori che Kemal ne fosse già al corrente, Huseyin lo accusa di averlo tenuto nascosto. L'ingegnere se ne va di casa, e viene ospitato da Salih. Tuttavia, Kemal è interessato ad acquistare la stessa casa che vorrebbe comprare Emir. L'imprenditore, che ha regalato un secondo anello alla moglie per farle una seconda proposta di matrimonio, è certo che l'abitazione ormai sia sua; il venditore, invece, gli rivela che il suo rivale ha fatto un'offerta migliore. Inizia una gara a rialzo tra Emir e Kemal. Infine, quest'ultimo informa Nihan del fatto che suo marito lo stia facendo spiare. Poco dopo, la pittrice viene contattata da Asu, la quale l'ha - sorprendentemente - scelta come collaboratrice di un progetto...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep stanata!

Fehime è in allarme. La donna è entrata in possesso della copia del contratto che Zeynep ha firmato con un'importante agenzia per attori e modelli, ed ha informato gli altri membri della famiglia per chiedere loro aiuto. Tutti, dunque, adesso sanno che la giovane, in verità, non ha mai voluto studiare per diventare una maestra. Inoltre, Tarik racconta ai genitori che Zeynep è stata fermata dalla polizia: era in macchina con Ozan, il quale stava guidando senza patente e senza i documenti dei veicolo. Come se non bastasse, viene fuori che qualcuno ne fosse già al corrente...

Endless Love Anticipazioni: Kemal vs Emir!

Viene fuori che Kemal fosse già al corrente del fatto che la sorella era stata portata in centrale, ed Huseyin va su tutte le furie. Il padre, sentendosi tradito dal secondogenito, quindi lo accusa di avergli tenuto nascosto qualcosa di cui invece gli avrebbe dovuto parlare subito. Kemal, amareggiato, se ne va di casa e viene ospitato da Salih. D'altra parte, l'ingegnere sembra intenzionato ad andare a vivere da solo. Kemal ha messo gli occhi sulla stessa casa che Emir ha pensato di comprare per Nihan. L'imprenditore, che ha già dato alla moglie un secondo anello, facendole una seconda proposta, crede di aver fatto doppiamente centro con l'acquisto della villa; tuttavia, Emir viene a sapere che Kemal ha fatto un'offerta migliore. Inizia una gara a rialzo tra i due!

Asu lascia Nihan di stucco, nelle Anticipazioni di Endless Love del 6 aprile 2024

Kemal ha qualcosa d'importante da dire a Nihan. Il primo avvisa l'amata di aver scoperto che Emir gli ha messo alle calcagna i suoi uomini: lo sta facendo spiare. Nihan è sconvolta, e lo sarà ancora di più quando riceverà una proposta da parte di Asu. Dato che tra le due non corre buon sangue, Nihan resta sorpresa nel momento in cui Asu le fa sapere di aver scelto proprio lei come collaboratrice di un nuovo progetto. Ma che cosa avrà in mente la socia di Kemal? La sua è un'offerta sincera, oppure fa tutto parte di un piano finemente architettato?

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.