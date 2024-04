Endless Love Anticipazioni 2 aprile 2024: Zeynep e Ozan arrestati dalla polizia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 2 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che Zeynep e Ozan sono nei guai...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 aprile 2024, alle 14:10, dopo che Ozan gli ha confidato di essere innamorato di una ragazza, Emir gli ha consegnato le chiavi della sua automobile per dargli l'opportunità di uscirci insieme. Il fratello gemello di Nihan ha colto la palla al balzo. Tuttavia, quando la polizia lo ha fermato, oltre ad essere in compagnia di Zeynep, Ozan era alla guida senza patente e senza i documenti del veicolo. Gli agenti hanno portato entrambi in centrale. Qui arriva Kemal, il quale scopre che cosa ha fatto Zeynep e resta di stucco...

Endless Love Anticipazioni: Ozan corteggia Zeynep...

Salih non ha alcun dubbio: è certo di ciò che prova per Zeynep. Pertanto, il giovane è impaziente di ufficializzare la loro relazione amorosa, anzitutto parlandone con Kemal. Lei, però, non è dello stesso avviso. Zeynep non fa che tentare di convincerlo a tenere la bocca chiusa. Dopotutto, quest'ultima non è altrettanto sicura dei suoi sentimenti, tanto che non si fa problemi a chattare con Ozan, il quale l'ha cercata appositamente per corteggiarla, anche mentre è in compagnia di Salih...

Endless Love Anticipazioni: Emir dà le chiavi della sua auto ad Ozan...

Ozan ha fatto una confessione ad Emir. Il giovane ha timidamente ammesso di essersi preso una bella sbandata per una ragazza, ma ha poi tristemente aggiunto di essere cosciente di non poter approfondire la conoscenza a causa della sua malattia. Infatti, i suoi problemi di salute lo limitano molto; ad esempio, non può neanche guidare. Il cognato, allora, ha deciso di mettergli in mano le chiavi della sua auto, spronandolo di andare a prendere con essa l'amata per portarla in giro...

Zeynep ed Ozan in centrale, nelle Anticipazioni di Endless Love del 2 aprile 2024

Kemal non può credere ai suoi occhi. L'ingegnere raggiunge il distretto di polizia e scopre che Zeynep è finita in un gran bel pasticcio. La sorella è stata portata in centrale perché era in macchina insieme ad Ozan, il quale era alla guida senza patente e senza i documenti del veicolo. Zeynep è mortificata, mentre Kemal è tanto sconcertato quando amareggiato...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.