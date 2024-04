Endless Love Anticipazioni 3 aprile 2024: Nihan vieta a Ozan di vedere Zeynep!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 3 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che Nihan chiede a Ozan di smettere di frequentare Zeynep...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 aprile 2024, alle 14:10, Nihan vorrebbe che Ozan smettesse di frequentare Zeynep, dato che è la sorella di Kemal, e così glielo chiede espressamente. In un secondo momento, la pittrice propone all'ingegnere di vedersi davanti ad un murale: non è un posto qualsiasi, bensì quello in cui Nihan aveva confessato a Kemal di amarlo anni prima. Quest'ultimo si presenta, però resta in macchina ed aspetta che lei se ne sia andata prima di scendere. Per finire, Nihan scopre che la casa che avrebbe voluto acquistare per sé e per Kemal è stata messa in vendita. Emir non sa perché la moglie la desideri tanto, quindi decide di comprargliela...

Endless Love Anticipazioni: Nihan chiede ad Ozan di stare lontano da Zeynep...

Ozan si è messo alla guida dell'automobile di Emir senza patente e senza documenti del veicolo per portare Zeynep in giro. Purtroppo per lui, però, gli ha detto male: la poizia lo ha fermato. Gli agenti si sono visti obbligati ad accompagnare entrambi in centrale. Qui è poi sopraggiunto Kemal, il quale non ha reagito molto bene alla presa di coscienza di che cosa fosse accaduto. Neanche Nihan l'ha presa bene. La pittrice sta consigliando ad Ozan di smettere di frequentare Zeynep, dato che si tratta della sorella dell'ingegnere...

Endless Love Anticipazioni: Nihan dà appuntamento a Kemal, ma...

Nihan si sta mettendo in contatto con Kemal perché ha un'importante richiesta da fargli. La giovane vorrebbe incontrare l'amato davanti ad un murale. Kemal lo sa bene: non si tratta di un luogo qualsiasi, bensì del posto in cui, cinque anni addietro, Nihan gli aprì il suo cuore, rivelandogli di essersi innamorata di lui. Kemal si presenta all'appuntamento, però resta in macchina ad osservare l'amata da lontano. Il ragazzo resta immobile: sta aspettando che Nihan se ne vada prima di scendere dal veicolo...

Nihan è amareggiata, nelle Anticipazioni di Endless Love del 3 aprile 2024

La protagonista sta per fare una scoperta che la sconvolgerà, e non poco. Nihan viene a sapere che la casa dei suoi sogni, quella che avrebbe tanto voluto acquistare in passato per andarci a vivere insieme a Kemal, è stata messa in vendita. Emir si rende conto che la moglie è piuttosto angosciata, e presto entra a conoscenza del motivo; tuttavia, l'imprenditore non scopre il perché questa abitazione sia tanto importante per Nihan. Dunque, con la speranza di poterla così rendere felice, Emir si mette in testa di comprargliela...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 2 al 6 aprile 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.