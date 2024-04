Endless Love Anticipazioni 4 aprile 2024: Kemal scopre che Emir lo fa spiare! Ecco la sua reazione

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 4 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che Kemal fa una scoperta a dir poco inquietante...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 aprile 2024, alle 14:10, Leyla sta facendo presente a Kemal di avere dei forti sospetti sugli uomini di Emir: è quasi convinta che lo stiano spiando. L'ingegnere, poco dopo, li coglie sul fatto, e così scopre che l'amica aveva ragione. Allora, Kemal manda un videomessaggio al rivale. Intanto, Nihan capisce che è il caso di abbandonare i lavori di decorazione delle pareti dell'azienda dell'amato; prima di andarsene, avrà un duro confronto con Asu. Vildan, invece, è venuta a sapere che Leyla aveva mandato una diffida ad Onder, il quale si era avvicinato a casa sua; la donna, furibonda, accusa il marito di non aver mai dimenticato la sorella...

Endless Love Anticipazioni: Kemal scopre che Emir lo fa pedinare!

Leyla sta facendo presente a Kemal di aver avuto una preoccupante intuizione. La donna ha il forte sospetto che gli uomini di Emir lo stiano spiando. Dato che Leyla sembra esserne quasi sicura, e dato che, conoscendo l'imprenditore, non sembra un'ipotesi tanto bislacca, l'ingegnere inizia a guardarsi attorno con maggiore attenzione. Così, Kemal coglie i tirapiedi sul fatto. Allora si affretta a mandare un videomessaggio ad Emir per avvisarlo del fatto che si è reso conto di ciò che sta facendo, ed imponendogli di smetterla di farlo pedinare!

Endless Love Anticipazioni: Nihan contro Asu!

Nihan ha fatto l'ennesimo tentativo con l'amato, che per l'ennesima volta si è rivelato fallimentare. La giovane aveva chiesto a Kemal d'incontrarsi davanti ad un murale, il luogo in cui cinque anni prima gli aveva rivelato di essersi innamorata di lui; Kemal, però, non si è presentato. In realtà, quest'ultimo è andato all'appuntamento, ma è rimasto in macchina ad osservare Nihan da lontano. Amareggiata, la pittrice capisce che è il caso di abbandonare i lavori di decorazione delle pareti dell'azienda di Kemal. Prima di andarsene, Nihan avrà anche un duro faccia a faccia con Asu...

Vildan furiosa con Onder, nelle Anticipazioni di Endless Love del 4 aprile 2024

Vildan sta per fare una scoperta che la manderà su tutte le furie. La donna è venuta a sapere che Leyla ha diffidato Onder, il quale si era avvicinato troppo a casa sua. Vildan è furibonda, tanto che si dirige velocemente dal marito per prenderlo di petto. La bionda accusa Onder di non aver mai dimenticato la sorella. In fin dei conti, l'uomo stava per convolare a nozze con Leyla, e Vildan ha sempre dovuto convivere con il forte dubbio che, in verità, Onder non abbia mai smesso di provare per lei un sincero sentimento...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 2 al 6 aprile 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.