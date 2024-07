Endless Love Anticipazioni 15 luglio 2024: Emir scopre chi è il suo misterioso ricattatore!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 15 luglio 2024 su Canale 5 rivelano che Emir sta per ottenere la risposta alla domanda delle domanda...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 luglio 2024, alle 14:10, Nazif si mette in contatto con Emir e gli chiede d'incontrarsi, poiché ha bisogno di parlargli a quattr'occhi: deve rivelargli chi è il suo misterioso ricattatore. Parallelamente, però, l'uomo chiama anche Nihan e le chiede di vedersi nello stesso posto...

Endless Love Anticipazioni: Emir e Nihan hanno un brutto incidente...

Emir e Nihan hanno vissuto dei momenti di puro terrore. I due stavano viaggiando sulla loro automobile quando lui, furioso, ha cominciato ad accelerare; lei, spaventata gli ha chiesto di rallentare, ed Emir ci ha provato, ma non ce l'ha fatta. Infatti, il pedale del freno non funzionava. Pertanto, il veicolo si è andato a schiantare contro un albero. Per fortuna, né la Sezin né suo marito hanno riportato delle gravi ferite a causa dell'impatto...

Endless Love Anticipazioni: Emir e Kemal indagano...

Nel momento in cui sono sopraggiunti i soccorsi sul luogo in cui si era verificato il sinistro stradale, Emir ha perso le staffe. Quest'ultimo, infatti, era certo che l'ambulanza fosse stata chiamata da chi aveva architettato il tutto, ossia il suo acerrimo nemico, Kemal. L'ingegnere, però, è ben presto riuscito a fargli capire di essere innocente. Così, sia Emir che il Soydere si sono messi ad indagare su ciò che era accaduto, desiderosi di scoprire quali fossero state le dinamiche dell'incidente, ma entrambi stanno facendo dei buchi nell'acqua...

Emir sul punto di scoprire la verità, nelle Anticipazioni di Endless Love del 15 luglio 2024

Finalmente, Emir sta per trovare una risposta alla domanda che lo tormenta da anni. L'imprenditore viene contattato da Nazif, colui il quale non è riuscito ad evitare che la sua automobile si schiantasse contro l'albero, ma che ha allertato subito i soccorsi. Nazif chiede ad Emir d'incontrarsi perché ha bisogno di parlargli a quattr'occhi: deve rivelargli chi è il suo misterioso ricattatore. Il giovane è impaziente di entrarne a conoscenza, pertanto accetta immediatamente. Intanto, tuttavia, l'uomo si mette in contatto anche con Nihan, e le propone d'incontrarsi nello stesso posto... Che cosa avrà in mente di fare Nazif?

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.