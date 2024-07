Endless Love Anticipazioni 18 luglio 2024: Tarik fa la proposta a Banu. Lei accetterà?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 18 luglio 2024 su Canale 5: Tarik vuole sposare Banu. Emir, invece, fa pedinare Tufan. Nel frattempo, Fehime scopre che Zeynep vive da Kemal...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono sconvolgenti. Nell'episodio in onda il 18 luglio 2024, alle 14:10, nonostante né Fehime né Huseyin siano favorevoli a questa storia d'amore, Tarik decide di fare la proposta di matrimonio a Banu. Quest'ultima, subito dopo, avverte Emir e gli dice di non voler rovinare la vita del suo amato. Intanto, l'imprenditore, avendo nuovi dubbi su Tufan, lo fa seguire proprio da Tarik. Kemal, invece, ha una richiesta per il biondo: vorrebbe che gli fornisse tutte le prove che ha contro Emir per inchiodarlo. In un primo momento, Tufan rifiuta, poi però discute con Asu dell'eventualità di accontentarlo. Nel frattempo, Fehime scopre che Zeynep si è trasferita a casa del fratello, e la figlia le confida di essere stata vittima dei soprusi di Vildan. Allora la madre le propone di riportarla a casa...

Endless Love Anticipazioni: Tarik chiede a Banu di sposarlo!

Tarik era certo che i suoi genitori gli avrebbero dato la loro benedizione, ed invece si è ben presto scontrato con la dura realtà. Fehime ed Huseyin gli hanno fatto sapere che non avrebbero mai accettato Banu come loro nuora, dato che si trattava dell'ex amante di un uomo sposato, per giunta Emir. Nonostante l'opposizione della madre e del padre, il giovane, follemente innamorato di Banu, le sta per fare una romantica proposta di matrimonio. Dopodiché, quest'ultima si mette in contatto con lo spregevole imprenditore per dirgli di non voler rovinare la vita a Tarik...

Endless Love Anticipazioni: Kemal fa una richiesta a Tufan...

Emir aveva assicurato a Tufan che ormai era tornato a fidarsi di lui; ora, invece, è tornato a dubitare della sua lealtà. Per tale ragione, il ragazzo sta chiedendo al suo nuovo braccio destro, Tarik, di pedinarlo. Intanto, Kemal ha una richiesta da fare a Tufan: vorrebbe che gli consegnasse tutte le prove di cui dispone per inchiodare una volta per tutte Emir. In un primo momento, il biondo gli rifila una risposta negativa; secondariamente, però, Tufan va a parlarne con Asu per discutere con lei dell'eventualità di accontentare l'ingegnere...

Fehime scopre che Zeynep è andata via di casa, nelle Anticipazioni di Endless Love del 18 luglio 2024

Fehime sta per fare una scoperta che la lascerà di stucco. La donna si reca a casa di Kemal e, con sua grande sorpresa, ci trova Zeynep. Fehime resterà ancora più di bastia nel momento in cui si renderà conto che la figlia ha con sé una valigia; allora, la madre pretende una spiegazione. Zeynep, con le lacrime agli occhi, le racconta di aver subito una serie di soprusi da parte di Vildan, e che quindi si è vista costretta ad abbandonare il tetto coniugale. Impietosita dalle condizioni e dal racconto della giovane, Fehime le propone di tornare a stare da lei e Huseyin...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.