Daydreamer Anticipazioni: Ecco perché Can odia sua madre!

Scopriamo insieme perché Can, protagonista della Soap Daydreamer, odia così tanto sua madre.

Nelle ultime puntate di Daydreamer, abbiamo sentito spesso parlare della madre di Can ed Emre e abbiamo avuto la conferma che il maggiore dei fratelli Divit, prova un vero e proprio odio per lei, tanto da non volerle neanche parlare per telefono. Ancora però nessuno ha chiarito cosa sia successo tra i due. Le Anticipazioni Turche ci vengono in soccorso e ci spiegano finalmente l'arcano segreto di Can Divit e sua madre.

Anticipazioni Daydreamer: Can ed Emre separati da bambini

L'unica informazione trapelata dalle puntate di Daydreamer andate in onda in Italia, è che Can ed Emre hanno vissuto separati per diverso tempo. Il maggiore dei Divit ha sempre vissuto a Istanbul con suo padre mentre il più piccolo in Svizzera. Can ha raccontato a Sanem di aver sofferto per la separazione da suo fratello e di aver avuto non pochi problemi a stringere un rapporto con lui, che manco conosceva bene la lingua turca. Con il tempo e con il ritorno di Emre in Turchia, le cose sembravano essersi appianate, almeno tra i fratelli ma non con la signora Divit.

Dadyreamer Anticipazioni: ecco perché Can odia sua madre

Emre e Can sono stati separati da piccoli e hanno vissuto uno con la madre e l'altro con il padre. All'origine di tutto questo c'è una difficile scelta da parte dei loro genitori. Aziz e Huma (questo il nome della madre di Can ed Emre) hanno divorziato quando Emre era molto piccolo, a causa di un presunto tradimento del signor Divit. Huma ha così deciso di lasciare Istanbul, di volare alla volta della Svizzera e di portare con lei solo il figlio più piccolo, ancora bisognoso delle sue costanti cure. Questa decisione e questo improvviso e definitivo allontanamento, segnano per sempre Can, che si sentirà costantemente abbandonato dalla madre ed escluso dalla sua vita. Il fotografo accuserà infatti la sua mama sciagurata di avergli preferito Emre e di non averlo mai voluto con sé.

Anticipazioni Turche Daydreamer: Huma arriva a Istanbul e dichiara guerra a Sanem

L'odio nei confronti di Huma condizionerà le prossime puntate di Daydreamer. Sono infatti in arrivo importanti novità e nuovi stravolgimenti nelle vite dei nostri personaggi. Non ultimo, l'arrivo di Huma a Istanbul.

La mamma di Can, che ha già ceduto le sue quote dell'azienda a Emre, dopo aver saputo che il suo figlio maggiore si è fidanzato con Sanem – una donna umile – deciderà di intervenire personalmente e di fermare il loro matrimonio. Vi anticipiamo che sarà davvero difficile sia per Can che per Sanem battere questo nuovo rivale.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il lunedì in Prima Serata, il sabato alle 14.15 e la domenica alle 15.50