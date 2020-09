Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata dell' 8 settembre 2020, in onda in Prima Serata su Canale5, a partire dalle 21.20. Negli episodi di stasera, Sanem crea un profumo speciale per Can, in modo da calmare le acque dopo quello che è successo con Fabbri. Intanto alla Fikri si cerca la spia che ha tentato di sabotare – nuovamente – il lavoro dell'azienda. Intanto Sanem torna ad affrontare Emre convinta che ci sia lui dietro a tutto questo. Aylin invece si presenta in agenzia con una notizia bomba: è lei la nuova portavoce di Fabbri. Can va su tutte le furie! Intanto il povero Osman continua a essere geloso di Leyla e del suo rapporto con Emre.

Un profumo speciale per Can in questa puntata di Daydreamer dell'8 settembre in Prima Serata

Can ha aggredito Fabbri... violentemente. I due rivali sono arrivati al capolinea e nessuno dei due ha intenzione di fare un passo indietro. Sanem è molto spaventata da questa situazione e si ritiene in parte responsabile. Per questo decide di fare un regalo speciale al Divit: un profumo fatto pensando a lui e solo per lui. Can è felicissimo e decide di “indossarlo” subito. L'essenza è talmente un successo che Ceyda, la nuova nemica di Sanem, ne rimane impressionata. Tra Ceyda e Sanem è guerra aperta e nonostante Gamze avverta l'amica che Can ha occhi solo per la stagista, la direttrice della Compass Sport non ha intenzione di mollare la presa.

Anticipazioni Daydreamer: Caccia alla spia!

Alla Fikri c'è grande agitazione non solo a causa a causa di Fabbri ma anche a causa della spia, ancora dall'identità sconosciuta, che ha tentato di sabotare il lavoro dell'agenzia. Grazie a Ceyda e Gamze, Can ha scoperto che qualcuno li stava spiando, sicuramente tramite una telecamera. Tutti si mettono alla sua ricerca e Sanem ricorda che quando stavano progettando lo spot della Compass, si trovavano nell'ufficio di Can e che alle loro spalle c'era una palla di vetro. Un oggetto che poteva essere insignificante se non fosse che non apparteneva al Divit e che era proprio quello che ha visto portare via da Emre. Sanem mangia la foglia e capisce che ancora una volta il manager non è sincero.

Daydreamer Anticipazioni: Sanem affronta Emre

Sanem decide di affrontare Emre e gli rivela di averlo visto portare via la palla di neve. Emre nega tutto ma la minaccia di farsi i fatti propri e di non curarsi di quello che lui fa nella sua azienda. La Aydin cerca l'appoggio di Ceycey, che l'aiuterà a far luce su questa faccenda. Intanto Leyla viene a scoprire che Emre ha minacciato Sanem e attacca il Divit accusandolo di non essere cambiato e di aver mentito di nuovo anche a lei.

Daydreamer ecco cosa succederà in Prima Serata: Can e Sanem sempre più vicini ma Ceyda...

Mentre Emre continua a tessere le sue trame, Can e Sanem sono pronti a girare lo spot. Arrivano i modelli e tra questi c'è un vecchio amico di Sanem, Sinan, di cui Can è molto geloso. Le riprese sono un crogiolo di gelosie e Ceyda non molla la presa sul fotografo anzi diventa sempre più assillante! Intanto Mevkibe inaugura la sua biblioteca ma Aysun ha trovato un modo per sabotarla. Ha installato un mega schermo per far vedere la partita degli Europei. Can e Sanem sono presenti all'inaugurazione e il ragazzo le lascia una dedica su un libro che parla delle Galapagos. Tra i due ragazzi c'è grande intesa e ormai si è capito che non potranno mai e poi mai essere amici. Ma attenzione a Ceyda, che tenterà in ogni modo di far capitolare il fotografo.

Trame Daydreamer dell'8 settembre 2020: Emre fa il doppio gioco

Scoperto che Sanem l'ha visto portar via la telecamerina, Emre decide di giocare d'astuzia. Consapevole che la ragazza correrà ad avvertire Can, il ragazzo racconta tutto al fratello. Ha sì coperto nuovamente Aylin ma per un obiettivo ben preciso: ricattarla! L'accuserà di spionaggio se non rispetterà i loro accordi. Can cade ancora una volta nel tranello ma Sanem, pur stupita, continua a non fidarsi. Leyla invece, scoperte queste ultime novità, correrà a chiedere scusa al Divit jr. accettando il suo invito a cena. Osman sarà nuovamente geloso e preoccupato per la sua amata amica. Emre stupirà poi tutti aggredendo pubblicamente Aylin, accusandola di essersi venduta al loro nemico, quando la bellissima si presenterà alla Fikri in qualità di nuova portavoce di Fabbri. Le Anticipazioni di Daydreamer ci rivelano che sarà allora che Sanem, certa che il suo vecchio nemico non sia sincero, lo affronterà nuovamente. Emre allora le proporrà un nuovo patto: lei lascerà Can e l'agenzia e lui non avrà più nulla a che fare con Aylin! La Aydin accetterà?

Scopri le Anticipazioni delle Trame di Daydreamer dal 7 al 12 settembre 2020

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il lunedì in Prima Serata, il sabato alle 14.15 e la domenica alle 15.50