Daydreamer Anticipazioni 10 luglio 2020: Sanem attratta da un altro uomo...

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni della Soap Daydreamer - Le Ali del Sogno. Nella Puntata di venerdì 10 luglio 2020. Ecco cosa succederà nell'Episodio in onda su Canale5.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer del 10 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.45 su Canale5, Sanem ha trovato una sorpresa a casa di Can: Polen, arrivata a Istanbul per chiarire la sua situazione con il fotografo. Sanem è convinta di non poter competere con lei e si rassegna ad aver perso il suo amato capo. Decide però di tornare comunque a lavoro. Intanto alla Fikri arriva Levent, il figlio di Remide, che Sanem crede sia il suo Albatros. Aylin intanto non ha più soldi per pagare i suoi debiti.

Anticipazioni Daydreamer: Sanem con il cuore spezzato

Sanem e Can sono stati costretti a passare la notte in trappola. Remide li ha chiusi dentro al suo capannone nella speranza che loro si avvicinassero. E in effetti il suo piano ha dato i suoi frutti visto che la Aydin ha deciso di rivelare a Can i suoi sentimenti. Sanem è corsa a casa del suo capo per dirgli quanto lo ama ma al suo arrivo nella grande villa ha trovato una sospresa: Polen. La fidanzata del Divit è appena arrivata in città per riconquistare il fotografo ma così facendo ha spezzato il cuore della nostra dolce protagonista.

Un rivale per Can in questa puntata di Daydreamer del 10 luglio 2020

Sanem è sconvolta dall'arrivo di Polen e si convince che non ha speranze di conquistare il cuore del Divit. Decide quindi di gettare la spugna, sicura che la fisica riuscirà a riprendersi il suo fidanzato. L'Aydin prende anche la decisione di tornare a lavoro e proprio nel primo giorno del suo rientro fa il suo ingresso un uomo misterioso: Levent. Si tratta del figlio di Remide, alto con la barba e ben vestito. Sanem pensa che possa essere lui il suo Albatros e cerca in ogni modo di scoprirlo. Nella puntata di Daydreamer del 10 luglio 2020, vedremo Can geloso del suo nuovo cliente e alla prese con una Polen sempre più determinata a rimettersi insieme a lui.

Daydreamer Anticipazioni: Problemi finanziari per Aylin

Nel quartiere di Sanem ha intanto fatto ritorno Leyla. La ragazza scopre da suo padre che Mevkibe è diventata una donna d'affari e che ha sottratto a Nihat il negozio. La ragazza non può credere alle sue orecchie ed è stupita dalla decisione della madre. Intanto le cose si complicano per Aylin. La bellissima manager scopre di non avere più soldi per pagare i suoi debiti e che le banche non hanno intenzione di farle ancora dei prestiti. La ragazza lo confesserà a Emre che cercherà di aiutarla dicendole di vendere l'anello che aveva comprato per chiederla in moglie.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45