Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda mercoledì 27 aprile 2022 su Canale 5 rivelano che il Korludag junior ormai non si fida più della consorte...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 aprile 2022, alle 16.45, Cahide mostra a Korhan la prova inconfutabile: il test del DNA non lascia spazio a dubbi, è lui il padre del bebè che porta in grembo. Tuttavia, il Korludag junior proprio non vuole più saperne della moglie!

Brave and Beautiful Anticipazioni: L'inganno di Cahide...

Cahide aveva finto di aspettare un figlio da Korhan, sperando di poter così fare in modo che Tahsin smettesse di tenere in considerazione soltanto Suhan, ma anche colui il quale gli avrebbe presto dato un nipote. Tuttavia, quando è stato messo al corrente da Hulya della menzogna che gli aveva rifilato la moglie, il Korludag junior, senza pensarci due volte, ha scelto di cacciarla via.

Korhan non crede a Cahide, nelle Anticipazioni del 27 aprile 2022 di Brave and Beautiful

Adesso Cahide è incinta per davvero. Dopo aver a lungo inscenato una gravidanza, la donna ha scoperto di essere finalmente e realmente in dolce attesa. Allora, credendo che ciò fosse sufficiente a farsi perdonare dal marito, si è presentata al suo cospetto con tre referti medici di tre differenti dottori, a conferma di quello che stava dichiarando. Korhan, però, l'ha mandata via in malo modo, per l'ennesima volta. Prima di varcare la soglia, Cahide ha giurato che sarebbe tornata con il risultato del test del DNA del bambino che porta in grembo... ed è stata di parola! Adesso l'uomo non può negare l'evidenza, e, dunque, non può respingerla. Il Korludag junior, invece, è irremovibile: nonostante l'esito della suddetta analisi, non le crede.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Korhan ha chiuso per sempre con Cahide!

La nuora di Tahsin è sotto shock. Come può il consorte considerarla ancora soltanto una bugiarda, se, ora, ha la prova inconfutabile che non lo sta ingannando? Korhan, dopotutto, ha sofferto talmente tanto perché è stato impietosamente preso in giro che ha persino tentato il suicidio! Il giovane, benché resti ferito, sta provando ad andare avanti, e deve quindi voltare pagina...

