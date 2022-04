Brave and Beautiful Anticipazioni 26 aprile 2022: Sirin è stata uccisa?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda martedì 26 aprile 2022 su Canale 5 rivelano che la migliore amica di Suhan fa preoccupare tutti!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 aprile 2022, alle 16.45, Riza sorprende Sirin a frugare tra le sue cose; dopodiché, la giovane sparisce, salvo poi riapparire dal nulla... con una ferita alla testa!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Sirin fruga tra le cose di Riza e...

Sirin, con la scusa di dover dare una pulita ed una sistemata alla camera in cui dorme Riza all'interno della tenuta di Cesur, si mette a ficcanasare. La giovane, infatti, come il proprietario di casa e la migliore amica, non si fida per niente dell'ex galeotto. Frugando indisturbatamente, alla fine Sirin riesce a trovare qualcosa che, senza ombra di dubbio, non avrebbe mai e poi mai dovuto trovare. La ragazza è sotto shock!

Riza potrebbe aver fatto del male a Sirin, nelle Anticipazioni del 26 aprile 2022 di Brave and Beautiful

A forza di rovistare nella sua stanza, Sirin scopre che Riza è in possesso di una valigetta contenente delle fotografie in cui è ritratta Suhan. La giovane ha uno sguardo interrogativo: che cosa se ne fa il fratello di Adalet di quegli scatti? Proprio mentre Sirin sta curiosando, Riza fa il suo ingresso nella stanza... e la coglie in flagrante! Dopodiché, la ragazza svanisce nel nulla. Che fine ha fatto Sirin? Possibile che l'uomo le abbia fatto del male?

Brave and Beautiful Anticipazioni: Sirin è ferita!

Reyhan, la madre della giovane scomparsa, sta provando a mettersi in contatto con quest'ultima, però non riceve alcuna risposta. Allo stesso modo, ci sta provando Kemal, il marito, e allo stesso modo non riceva alcuna risposta. Kemal, allora, dà avvio a delle ricerche in piena regola. Chiunque è in apprensione per Sirin, la quale, ad un certo punto, sbuca dal nulla. La migliore amica di Suhan riappare con una ferita alla testa, e racconta di essere caduta nel bosco...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 25 al 29 aprile 2022.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.