Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda venerdì 29 aprile 2022 su Canale 5 rivelano che il Korludag senior ha un'allettante proposta per l'ex prostituta...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 aprile 2022, alle 16.45, Cahide non ci sa proprio fare con il piccolo Zafer; Suhan, allora, chiede a Tahsin di far sì che il bambino si riunisca con la madre biologica, Hulya. L'uomo accetta, ma soltanto se sarà l'ex prostituta a trasferirsi alla tenuta...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cahide ha qualche difficoltà con Zafer...

Cahide è disperata. La donna stavolta è veramente incinta di Korhan, però quest'ultimo ormai non le crede più. Il Korludag junior, infatti, ha cacciato via Cahide sia quando lei gli ha mostrato i referti di tre differenti medici, sia quando gli a mostrato l'esito del test del DNA che appurava la sua paternità. Come se non bastasse, adesso Cahide deve occuparsi di Zafer, il neonato affidatole da Hulya...

Tahsin ha dei progetti su Hulya, nelle Anticipazioni del 29 aprile 2022 di Brave and Beautiful

La nuora di Tahsin non riesce a gestire il piccolo Zafer: il figlio dell'ex prostituta la fa letteralmente impazzire! Hulya aveva abbandonato Zafer nel giardino della tenuta Korludag, con un biglietto indirizzato a Cahide, la quale, dunque, ha dovuto iniziare a prendersene cura. Suhan si è resa conto del fatto che Cahide sia piuttosto in difficoltà, così come del fatto che il bambino sembri aver bisogno della madre biologica; l'imprenditrice, allora, cerca di convincere il padre a riunire Zafer e Hulya, ma il Korludag senior ha una condizione da imporre...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Hulya ha raggiunto il suo scopo!

A quanto pare, lo spietato proprietario terriero non vuole che il neonato lasci la sua dimora. Pertanto, Tahsin fa sapere alla Korludag che non avrebbe nulla in contrario se Zafer tornasse a stare tra le braccia della mamma naturale, però a patto che sia Hulya a trasferirsi alla tenuta. Qui, la donna potrà occuparsi del figlioletto. Di certo, Hulya, che ha sempre ambito ad entrare a far parte della potente famiglia Korludag, non avrà nulla da obiettare, anzi...

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.