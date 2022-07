Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 8 luglio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 luglio 2022.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara che andranno in onda oggi, 8 luglio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.50, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen, mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, meta che raggiungeremo alle 15.45.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 luglio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 luglio 2022 - Eric, appena tornato dal suo viaggio di lavoro, ha trovato Quinn e Shauna intente a raccontarsi qualche segreto. Il Forrester sospetta che sua moglie abbia combinato qualche danno e che il matrimonio rovinato di cui le due donne parlano sia il loro. Shauna si affretta a fugare ogni dubbio del Forrester. Ingegnosamente racconta allo stilista che lei e Quinn stavano parlando di quando, prese da un raptus di pazzia, hanno provato a rovinare il rapporto tra Ridge e Brooke e gli confessa che stanno cercando di fare ammenda. Gli errori del passato non devono più ripetersi. Eric cade nel tranello e la Fulton riesce a salvare la sua amica... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 8 luglio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 8 luglio 2022 - mentre Servante, innamorato della sua Fabiana, cerca una medaglietta del suo santo protettore per farle un dono gradito, Ignacio continua a portare avanti una relazione fatta di tradimenti e inganni. Il dottore ha una storia clandestina con un'amante fissa e Alodia non sospetta di nulla. Lui sembra destreggiarsi bene tra le due donne, ma un biglietto inaspettato lo avvertirà che le cose sono destinate a cambiare molto presto e che il suo inganno rischia di essere rivelato. Ignacio è sconvolto e impaurito: per lui è tempo di correre ai ripari... Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 8 luglio 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 8 luglio 2022 - Julia è pronta a partire con la sua attività, ma una lettera inaspettata la mette seriamente in difficoltà: la richiesta di licenza le viene rifiutata perché dalle carte si evince che il laboratorio non fa parte della sua eredità. Ma chi è dunque il vero proprietario? Julia inizia una corsa contro il tempo per scoprirlo, il suo progetto infatti rischia di saltare. Victor, dopo il successo del mercatino di mobili, organizza una cena con Carmen per parlare di affari e progetti futuri, ma la ragazza si rende presto conto delle sue vere intenzioni: il ragazzo vuole conquistarla. Carmen è costretta a chiarire al giovane che tra loro non ci sarà mai nulla. Nel frattempo Angel prende una drastica decisione: smettere di collaborare con Ventura e allontanarsi definitivamente da Ines. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Terra Amara: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 8 luglio 2022

Nella Puntata di Terra Amara di - oggi 8 luglio 2022 - Hunkar ne è certa: Zuleyha e Yilmaz non sono consanguinei, sono fidanzati. I loro atteggiamenti, quando pensano che nessuno li stia guardando, sono inequivocabili. La signora della tenuta, inoltre, si sta convincendo che il ragazzo che ha salvato sua madre, la signora Azize, abbia partecipato alla sparatoria ai danni di suo marito, nonché padre del figlio, Adnan. Hunkar, allora, ordina a Gaffur di tenere l'Akkaya sott'occhio... Qui la trama completa di Terra Amara.

