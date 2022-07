Un altro Domani Anticipazioni 8 luglio 2022: Uno Stop inaspettato per Julia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 8 luglio su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Julia si vedrà la licenza rifiutata. Ecco perchè...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata dell'8 luglio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: In Guinea, Carmen, dopo il successo della vendita di mobili, decide di avviare una nuova attività. Ma dovrà scontrarsi con l'ostilità di Patricia.

Un Altro Domani: un successo per Carmen e una sconfitta per Patricia!

Julia ha capito che le cose con Sergio non sono più recuperabili, lui ha continuato a mentirle perdendo completamente la sua fiducia. Nonostante le pressioni di Diana anche Sergio comprende di non poter più tornare indietro e alla fine accetta di firmare le carte del divorzio. Intanto il progetto del laboratorio di falegnameria sta per partire e Julia ha bisogno di persone che lavorino al suo fianco...

Grazie all'aiuto di Victor, Carmen è riuscita a sconfiggere la riluttanza degli abitanti della colonia. I mobili artigianali di Kiros sono stati tutti venduti e finalmente Francisco ha il denaro necessario per pagare il suo debito. Patricia ha portato a casa un'amara sconfitta, lo strozzino l'ha umiliata dicendo che i suoi gioielli erano falsi e la sua figliastra l'ha messa all' angolo con questo inaspettato successo. La donna è pronta a vendicarsi...

Un Altro Domani: Julia assume le persone della città proprio come aveva fatto Carmen

Julia è finalmente pronta per aprire il workshop. Piena di motivazione, la ragazza assume persone della città, proprio come aveva fatto Carmen in passato. Tutto sembra filare liscio, fatta eccezione per le tensioni tra Chloe e María, che non scompaiono nemmeno alla firma del contratto. In Africa, il destino sembra sorridere a Carmen, nonostante i ripetuti "sgambetti" di Patricia, suo padre ormai si fida completamente e decide di affidarle il totale controllo della nuova attività di produzione artigianale.

Julia non è la vera proprietaria del laboratorio! Nella Puntata di Una Altro Domani in onda l'8 luglio 2022

Julia è pronta a partire con la sua attività ma una lettera inaspettata la mette seriamente in difficoltà: la richiesta di licenza le viene rifiutata perché dalle carte si evince che il laboratorio non fa parte della sua eredità. Ma chi è dunque il vero proprietario? Julia inizia una corsa contro il tempo per scoprirlo, il suo progetto infatti rischia di saltare. Victor, dopo il successo del mercatino di mobili, organizza una cena con Carmen per parlare di affari e progetti futuri, ma la ragazza si rende presto conto delle vere intenzioni di Victor: il ragazzo vuole conquistarla. Carmen è costretta a chiarire al giovane che tra loro non ci sarà mai nulla. Nel frattempo Ángel prende una drastica decisione: smettere di collaborare con Ventura e allontanarsi definitivamente da Inés.

