Una Vita Anticipazioni 8 luglio 2022: Un misterioso biglietto sconvolge Ignacio!

Una Vita Anticipazioni: Pascual obbliga Guillermo a rinunciare alle lezioni con Liberto

Rosina e Hortensia hanno consigliato ad Azucena di trovarsi un nuovo fidanzato, le due sperano che qualche uomo importante e facoltoso punti gli occhi sulla giovane; un buon matrimonio potrebbe risollevare le finanze di famiglia. Ovviamente le due sorelle non immaginano certo che la ragazza possa dare qualche chance al giovane nipote di Pascual, l'insopportabile proprietario del Nuovo Secolo. Dal canto suo neppure Pascual sembra dare la sua benedizione, vedremo infatti l'uomo ammonire il figlio consigliandogli di concentrarsi sullo studio piuttosto che sulle ragazze! Ma la questione non finirà così, perchè il Sacristan Senior, deciso ad evitare che il figlio si comprometta con la nipote di Rosina, lo obbligherà a rinunciare alle lezioni con Liberto...

Una Vita Anticipazioni: Ignacio tradisce Alodia

Ignacio, ormai sposato con Alodia, sembra proprio non volerne sapere di essere fedele a sua moglie. Sono mesi ormai che la tradisce. E' partito con qualche storiella clandestina di una notte fino a trovarsi un'amante fissa. Per fortuna l'ex cameriera non sospetta nulla e Ignacio può continuare sereno a fare i suoi porci comodi. Il dottorino infatti, non sembra affatto pentito della sua condotta, è convinto che tutto fili secondo i piani. Ma le cose sono destinate a cambiare...

Mentre Servante, innamorato della sua Fabiana, cerca una medaglietta del suo santo protettore per farle un dono gradito, Ignacio continua a portare avanti una relazione fatta di tradimenti e inganni. Il dottore ha una storia clandestina con un'amante fissa e Alodia non sospetta di nulla. Lui sembra destreggiarsi bene tra le due donne ma un biglietto inaspettato lo avvertirà che le cose sono destinate a cambiare molto presto e che il suo inganno rischia di essere rivelato. Ignacio è sconvolto e impaurito, per lui è tempo di correre ai ripari...

