Terra Amara Anticipazioni 8 luglio 2022: Hunkar smaschera Zuleyha e Yilmaz!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 8 luglio 2022 su Canale 5 rivelano che la signora della tenuta fa mettere sotto stretta sorveglianza l'Akkaya...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda l'8 luglio 2022, alle 15.45, Hunkar si accorge che Zuleyha e Yilmaz sono fidanzati. Inoltre, la donna sospetta che il ragazzo abbia sparato al marito, Adnan; così, gli mette Gaffur alle calcagna...

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar sa che Zuleyha e Yilmaz mentono...

Il segreto di Zuleyha e di Yilmaz non è più un segreto. I due hanno raccontato a tutti di essere fratelli, mentendo spudoratamente. Dopotutto, la Altun e l'Akkaya non indossano più neanche le loro fedi, dato che le hanno dovuto vendere: sul treno, mentre dormivano, sono stati derubati di ogni avere. Hunkar, astuta, li ha però osservati per bene, e si è resa conto del fatto che, con ogni probabilità, è stata presa in giro. La donna sa che i nuovi arrivati le hanno mentito...

Hunkar indaga su Yilmaz, nelle Anticipazioni dell'8 luglio 2022 di Terra Amara

Hunkar ne è certa: Zuleyha e Yilmaz non sono consanguinei, sono fidanzati. I loro atteggiamenti, quando pensano che nessuno li stia guardando, sono inequivocabili. La signora della tenuta, inoltre, si sta convincendo che il ragazzo che ha salvato sua madre, la signora Azize, abbia partecipato alla sparatoria ai danni di suo marito, nonché padre del figlio, Adnan. Hunkar, allora, ordina a Gaffur di tenere l'Akkaya sott'occhio...

Terra Amara Anticipazioni: Demir e Saniye sono sospettosi...

Neanche Demir, al pari della mamma, si fida degli ultimi arrivati. Così, il giovane inizia ad interrogare Yilmaz sul suo passato, e su quello della sua presunta sorella, la Altun. Demir è determinato a vederci più chiaro su entrambi. Intanto, Saniye si accorge che suo marito ha assunto un comportamento piuttosto bizzarro: senza ombra di dubbio, le nasconde qualcosa su Hunkar. Gaffur, allora, non può far altro che confessare...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 4 all'8 luglio 2022.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.