Terra Amara Anticipazioni 7 luglio 2022: Yilmaz salva la vita alla signora Azize!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 7 luglio 2022 su Canale 5 rivelano che l'Akkaya riesce a portare in salvo la madre di Hunkar!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 luglio 2022, alle 15.45, Hunkar si accorge che la madre, la signora Azize, è scomparsa. A trovarla è Gaffur, ma a salvarla è Yilmaz...

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar sotto shock!

Hunkar, come di consueto, ha organizzato nella sua tenuta un matrimonio collettivo, obbligando tutte le coppie di braccianti che vivono e lavorano lì a convolare a nozze. La festa, ormai, si è conclusa, e la donna raggiunge la stanza di sua mamma, la signora Azize, per portarle da mangiare. Con una mano Hunkar tiene la zuppa calda, e con l'altra apre la porta; una volta entrata nella stanza, però, la madre di Demir resta a bocca aperta...

La signora Azize è svanita nel nulla, nelle Anticipazioni del 7 luglio 2022 di Terra Amara

Hunkar non riesce a credere ai suoi occhi: la mamma non è nella sua camera come dovrebbe essere. La donna, sin da subito, inizia a preoccuparsi. Che fine ha fatto la signora Azize? Di certo, pensa Hunkar, le è successo qualcosa di brutto, non essendo la madre in grado di badare a se stessa. Così, tutta la popolazione della tenuta si mette sulle sue tracce. Alla fine, a trovarla è Gaffur, l'amico di vecchia data di Yilmaz: la signora Azize è sulla riva del fiume...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz soccorre la signora Azize!

Gaffur raggiunge la nonna di Demir, e le tende una mano. Il commilitone, determinato a riportarla dalla figlia spaventata, sta cercando di aiutarla a risalire dal canale, ed invece la signora Azize si mette paura, e cade in acqua. Il protagonista, che si trovava nel bosco insieme a Zuleyha, insospettito per il trambusto, arriva al fiume e, senza esitare, si tuffa e salva la vita all'anziana che stava per annegare!

